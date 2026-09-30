מעמד "הקבלת פני רבו ברגל" מרכזי ונרגש התקיים בסוכה הגדולה שע"י מוסדות "שמע שלמה" בשכונת בית וגן בירושלים, בנשיאות הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר ובראשות בנו, אב"ד רחובות הגאון רבי אליהו עמאר. בסוכה התכנסו המונים מכל העדות והמגזרים כדי לקבל את פני הראש"ל ולזכות בברכתו לחג.

את המשא המרכזי במעמד נשא הראש"ל הגרש"מ עמאר, אשר הרחיב בגודל מעלת השמחה בחג הסוכות ובכוחה לפעול ישועות. בדבריו יצא בקריאה נרגשת לכלל הציבור לקבל קבלה רוחנית של חיזוק: "כל אחד יקבל על עצמו להוסיף משהו בלימוד התורה – להצלת כלל ישראל בעת הזו".

רגע מרגש נרשם עם כניסתו של הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי דוד יוסף, אשר נשא דברים נלהבים בשבחו של הגרש"מ עמאר וסקר את עמידתו האיתנה למען העצמת הרבנות והדיינות בישראל.

"בית המשפט מנסה להצר את צעדיה של הרבנות בכלל ומערכת הדיינות בפרט, וצריכים להתמודד מול כל הדברים הללו", אמר הגר"ד יוסף. "מרן הראשון לציון הרב עמאר טרח ועמל, עמד בפרץ והתווה את הדרך להעמיד הדת על תילה. אנחנו מקווים שנוכל להמשיך להעצים את זה, והקב"ה יחזק את הנהגתו של מרן הרב עמאר מתוך בריאות איתנה".

עם סיום הדברים פצחו מרנן הראשונים לציון, גדולי ישראל וראשי הישיבות בריקוד של שמחה לכבוד שמחת החג, כשהמוני המשתתפים מצטרפים בשירה אדירה.

במהלך האירוע עבר הציבור במשך שעות ארוכות לקבל את ברכתו של הגרש"מ עמאר לשנה טובה ולמועדים לשמחה, כאשר המשתתפים זכו לקבל תמר מידיו כסגולה ולברכה.