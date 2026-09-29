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בימי המועד

דברי תורה והשקפה; הרצ"פניקים התכנסו למעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' | צפו

תלמידי הגאון רבי צבי פרידמן, מגדולי מנהיגי ה'פלג הירושלמי', התכנסו השבוע למעמד 'הקבלת פני רבו' ברגל ושמחת בית השואבה | במהלך המעמד שמעו דברי תורה והשקפה מפי הרב, ובסיומו עברו להתברך בברכת החג (חרדים)

הקבלת פני רבו אצל הגר"צ פרידמן (צילום: באדיבות המצלם)
הקבלת פני רבו אצל הגר"צ פרידמן (צילום: באדיבות המצלם)
הקבלת פני רבו אצל הגר"צ פרידמן (צילום: באדיבות המצלם)
הקבלת פני רבו אצל הגר"צ פרידמן (צילום: באדיבות המצלם)
הקבלת פני רבו אצל הגר"צ פרידמן (צילום: באדיבות המצלם)
הקבלת פני רבו אצל הגר"צ פרידמן (צילום: באדיבות המצלם)

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חול המועד סוכותהקבלת פני רבוהרב צבי פרידמן

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