"לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בדברי תורה" – לשעות של קורת רוח זכו בני קהילת 'מסילת ישרים' בזכרון יעקב, כאשר הגאון רבי מנחם כהן, ר"מ בישיבת 'נתיב הדעת' (קפלן), הנחה במשך שעה ארוכה את מעמד ה"ריתחא דאורייתא" | בית המדרש רעש וגעש מקול התורה שנישא ברמה על ידי האברכים והבחורים שהשתעשו בדברי בן עמרם | צפו (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, כביסה בחול המועד: האם מותר לכבס בגדי זיעה, בגדי ילדים או לנקות את הכתם בבגד, והאם אפשר לכבס על ידי גוי? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
"כיון שזקנתי וחסרו לי שיניים, הרי חסר לי שומר אחד, לפיכך ירא אני מלפתוח את פי", כך דחה גאון תנועת המוסר רבי איצ'לה בלאזר את הבקשה שישא דברים במעמד קבלת הפנים שנערך לכבוד עלייתו לארץ ישראל בנמל יפו במעמד הראי"ה קוק (היסטוריה)
בית המשפט העליון הוציא צו עיכוב ביצוע לבקשת עמותת ״מסורת התורה״ והגר״ש מרקוביץ׳, והפינוי שנקבע למחר נדחה עד ליום חמישי הבא. המשמעות היא ש״המחבלים״ יוכלו להמשיך להשתמש במבני הישיבה במהלך חג שמחת תורה, בהתאם לתוקף הצו (חרדים)
במשך עשרות שנים, הרב משה יודלוב, מלמד גמרא במסגרות שונות ואף ייסד מכון חינוכי שמסייע בהדרכה למי שמתקשים בכך | עכשיו, בסדרה חדשה ב'כיכר השבת', מגיש הרב יודלוב הדרכה מיוחדת שתסייע לכם לעזור לילד שלכם בלימוד הגמרא | בפרק החמישי: כך לומדים לקרוא בין השורות בגמרא • צפו (חרדים)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם מותר לתקן תנור או טלפון בחול המועד - ומה הדין לכתוב בוואטסאפ? • צפו (יהדות)
רגע לפני שכף הדחפור החריבה אותה לנצח, סוכת העץ התלויה האחרונה בעיירה רוויית ההוד - חולצה במבצע הצלה דרמטי • שמונים שנה אחרי שנחרבה איז'ביצה, קופסת העץ המסתורית עם הגג הנפתח שרדה כנגד כל הסיכויים על קיר מתקלף • כעת, במבצע משותף של חוקרים, תלמידי בית ספר ופולנים מקומיים, שריד האמונה המטלטל חוזר לחיים • הסיפור המרתק שלא ישאיר אתכם אדישים (מגזין סוכות)
המונים השתתפו השבוע במעמד המסורתי של הקבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בראשות הגאון רבי יצחק רצאבי • במשאו המרכזי תקף את רדיפת בני התורה והתייחס לאמירות על "עריקים" • במעמד השתתפו רבנים, דיינים ואישי ציבור (חרדים)
המשטרה מעדכנת כי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב ביצעו את מעצרם של 11 חשודים בהפרות סדר ואירועי אלימות במהלך הלילה בשדרות חיים בר לב ובשער שכם בירושלים | שוטרת נפצעה באורח קל | תיעוד חדש מההתפרעויות (חדשות)
בתכנית "זמן אומנותינו" בהגשת משה מנס, התארח יוסי פרנק – איש חינוך, צייר ומיוצרי התוכן הבולטים במגזר החרדי | בשיחה מרתקת ופתוחה, הציג פרנק תפיסה ייחודית הרואה באומנות לא רק כלי הבעתי, אלא מתודה חינוכית מעצימה שמשלבת בין רישום קלאסי, כלי בינה מלאכותית וסרטונים חינוכיים (זמן אומנותינו)
צפו בתיעוד ממראות ימי חול המועד סוכות אצל הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, ראש רשת הכוללים "תפארת בחורים" | במהלך הימים נהרו המונים לקבלת פני רבו ברגל ולהתברך מפיו. בהמשך בשמחת חג בסוכתו, ובהופעתו במעמד 'שמחת בית השואבה' בקרב בני הקהילה | לצד רגעיי השמחה והרוממות, בלטו במיוחד שעות ההוד והשקט של סדרי הלימוד בסוכה, בהם נצפה הרב שוקד על התורה כפי המאמר המובאת בתלמוד ירושלמי: "לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה" (חרדים)
בסמוך להילולת רבי נחמן מברסלב ושמחת בית השואבה שעורך הגאון הרב שלום ארוש מדי שנה בירושלים, התפתחו הפרות סדר ועימותים קשים עם המשטרה | חמישה חשודים נעצרו, הרכבת הקלה נחסמה והמשטרה הפעילה מכת"זית וזרקה רימוני הלם בניסיון לפזר את המתפרעים • צפו בתיעודים מהשטח (חרדים)
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