הרב צבי פרידמן

הגאון רבי צבי פרידמן (נולד בשנת תש"ז, כבן 81) הוא אחד ממנהיגי הפלג הירושלמי וגאב"ד מסורת אבות בבני ברק. הרב פרידמן נשוי לרבנית עליזה פרידמן ע"ה שנפטרה בשנת תש"פ, ומתגורר בבני ברק. בעבר למד בישיבת מרכז הרב אצל הרצי"ה קוק, ובשנים האחרונות הוא נחשב למנהיג הבולט של הזרם הקיצוני יותר בתוך הפלג הירושלמי, המכונה לעיתים "פלג הרצ"פניקים" על שמו.

לאחר פטירת הגר"ש אוירבך זצ"ל, מייסד הפלג הירושלמי, קיבל הרב פרידמן על עצמו את ההנהגה של הזרם הקיצוני בפלג. במהלך השנים האחרונות הוא מוביל קו נוקשה בסוגיות גיוס לצבא, תקציבי מדינה למוסדות חינוך, והשתתפות בבחירות. הרב פרידמן מקיים באופן קבוע מעמדי "הקבלת פני רבו" בבני ברק, בהם משתתפים מאות מחסידיו, ראשי ישיבות ועסקני הפלג.

הרב פרידמן מוביל גישה קיצונית בסוגיית הגיוס לצבא, תוך קריאה להפגנות ומחאות רחוב. תחת הנהגתו יוצאים עשרות מפגינים לחסום צמתים במרכז הארץ במחאה על שליחת צווי גיוס לצעירים חרדים. הוא הצהיר בעבר כי "נמות ולא נתגייס" ואף אמר כי "על אמא בישראל לדעת, אם בנך הולך לצבא, המוות עדיף". עמדותיו החריפות הובילו לפילוג פנימי בתוך הפלג הירושלמי, כאשר חלק מהרבנים בראשות הגר"א דויטש נוקטים בקו מתון יותר.

בסוגיית תקציבי המדינה למוסדות חינוך, הרב פרידמן מוביל קו של התנתקות מוחלטת. הוא הקים רשת תלמודי תורה "תפארת יעקב" שמסרבת לקבל כל תקציב ממשרד החינוך, ומנותקת לחלוטין ממוסדות המדינה. במעמד חגיגי הכריז על הקמת תלמוד תורה חדש בבית שמש שיהיה "על טהרת הקודש" ללא כל קשר למדינה. עמדה זו גרמה למחלוקות פנימיות בפלג, כאשר חלק מהמוסדות בחרו בקו מתון יותר.

הרב פרידמן נחשב למנהיג הרוחני של הזרם המתנגד להשתתפות בבחירות לכנסת. הוא פרסם מכתבים חריפים בהם הכריז כי "כל המצביע בבחירות הוא גורם לחורבן התורה ועובר עבירה חמורה עד מאד" והשווה את ההצבעה ל"להיכנס למסעדת טרף". עמדה זו עומדת בניגוד לגישת רוב הציבור החרדי, ואף לחלק מרבני הפלג האחרים. בבחירות המקומיות, אנשיו של הרב פרידמן מתמודדים ברשימות נפרדות תחת השם "בני תורה".

בשנים האחרונות התעצמה המחלוקת בין הרב פרידמן לבין הגר"א דויטש, שני המנהיגים הבולטים בפלג הירושלמי. המתיחות באה לידי ביטוי בסוגיות שונות, כולל פגישת הגר"א דויטש עם מפכ"ל המשטרה, ניהול רשת תלמודי התורה, והשתתפות באירועים משותפים. הרב פרידמן יצא בחריפות נגד הפגישה עם המפכ"ל וטען כי היא "מקעקעת את היסודות של הגר"ש אוירבך זצ"ל". למרות המחלוקות, שני הרבנים נפגשים מעת לעת ומנסים לשמור על אחדות מינימלית.

הרב פרידמן היה מעורב בעבר בהקמת "ועדת הרבנים לענייני תקשורת", אך בשנים האחרונות הודח מניהול הוועדה. הוא ממשיך להשפיע על ציבור תלמידיו בסוגיות הלכתיות ומעשיות, ונחשב לדמות מרכזית בעיצוב הזהות של הזרם הקיצוני בחברה החרדית. חסידיו רואים בו את ממשיך דרכו של הגר"ש אוירבך זצ"ל, בעוד מתנגדיו מבקרים את עמדותיו הקיצוניות והשפעתן על הציבור החרדי.