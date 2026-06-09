מאז שהחל מבצע המעצרים נגד עולם התורה, ישנם עסקנים מטעם עצמם שפועלים בחזית לטובת בחורי הישיבות, מבלי שהם מקבלים על כך הכרה או תקציב מידי הפוליטיקאים החרדים, כעת, הם אומרים בשיחה עם 'כיכר השבת', "הגענו לקו פרשת המים, אנחנו לא מצליחים לשרוד עם הכמות פניות שמגיעים אלינו ואין לנו גם תקציב".

כדי להבין את התמונה המלאה, נעשה תחילה מעט סדר, כבר למעלה מעשור, ארגוני הסיוע התחילו לפרוח, כדי לסייע לבחורי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס.

ארגוני הסיוע היו שייכים בעיקר לפלג הירושלמי ולקבוצת קיצוניים וחסידויות מסוימות, שלא התייצבו בלשכת גיוס, בשל הוראת רבותיהם. אך רוב הציבור החרדי לא נזקק לשירותי ארגוני הסיוע, כי המיינסטרים החרדי כן התייצב בלשכות הגיוס, בהוראת גדולי ישראל.

בשלוש השנים האחרונות החלה פריחה משמעותית יותר בארגוני הסיוע, בשל חוסר היכולת של הפוליטיקאים החרדים להעביר חוק גיוס ובשל הסנקציות שהכריז בג"ץ על עולם התורה.

ארגון הסיוע הראשון שקם היה 'אגודת בני הישיבות', שזכה לתמיכה רחבה גם מצד גדולי הרבנים הספרדים, כדוגמת הגאון חכם משה צדקה וכן תמיכה שקטה מצד גדולי הרבנים מכל החוגים והעדות.

לאחר מכן, בבתי גדולי ישראל הבינו, שלא ייתכן להפקיר את הזירה הרותחת לידי ארגונים לא קונבנציונליים ואז כל מפלגה החלה לפתוח ארגון משלה, דגל התורה פתחה את עזרם ומגינם, ש"ס פתחה את חיי עולם, שלומי אמונים פתחה את מגן ומושיע, גור פתחה את 'ועד הפועל' וכן הלאה.

אך היום (שלישי) אנו חושפים כאן ב'כיכר השבת', כי ארגוני הסיוע עומדים בפני קריסה כלכלית חמורה ביותר, בשל חוסר סיוע מובהק מצד המפלגות והם אף מעלים טענות קשות של חוסר אכפתיות משווע.

גורם באחד מארגוני הסיוע מספר ל'כיכר השבת': "ברמת העיקרון כל ארגוני הסיוע מיותרים, כי הרי יש לנו ועד הישיבות, אך הלכה למעשה הארגון לא הצליח לתפקד ונהיה צורך מיידי לפתוח ארגוני סיוע, שיעניקו סיוע אמיתי לבחורים".

לדבריו, "יש הרבה חסידויות שלא צריכים ארגוני הסיוע, כי הם מסתדרים בצורות אחרות וד"ל, אך הבחורים הליטאים והספרדים ממש מופקרים, אמנם המעצרים עד עכשיו היה בעיקר מהצד הספרדי, אך בקרוב כמו שכולנו מבינים, המעצרים יפצו החוצה ונתחיל לראות גם מעצרים של בחורים אשכנזיים, ובאמת, אין לנו שום יכולת לסייע לכל כך הרבה בחורים, מבלי שנזכה לתמיכה נרחבת מצד המפלגות החרדיות".

אותו בכיר מאשים: "כאשר גפני או דרעי רוצים להעביר כסף למטרות חשובות, הם יודעים טוב מאוד איך לעשות זאת ואין כאן המקום לפרט, אז למה הדבר הכי אלמנטרי, כמו עזרה לבחורי ישיבות, פתאום פה הם נעלמים ומפקירים אותנו לידי הקיצוניים שמצליחים לגעת כבר בלב המיינסטרים. כולם יודעים שמי שיציל אותם בסוף, אלו יהיו ארגונים של עצניקים, או של איזה קיצוני מבית שמש, איך הגענו למצב הזה?".

גורם אחר טוען בשיחה עם 'כיכר השבת': "עזבו את נושא הכסף, שזה גם קריטי כדי שנוכל לשרוד, אבל איפה היחס? את דרעי ראינו פעם ראשונה מגיע לבקר בחורים, רק כשהוא יודע שעוד כמה חודשים יש לו בחירות, גם את שאר הפוליטיקאים החרדים, לא ראינו בביקורים רבים בכלא 10, המסקנה אחת היא, כל בחור בעולם הישיבות יודע, שמי שבסוף יציל אותו הוא מנהיג הקיצוניים הגאון רבי צבי פרידמן, לו יש ארגוני סיוע יעילים שמתאבדים על כל בחור ישיבה".

עוד בכיר אומר: "הכי גרוע זה חבר הכנסת יעקב אשר, ממנו לא ראינו התייחסות כלל למצב, כאילו זה לא נוגע אליו, כל חברי הכנסת מראים כאילו זה מעניין אותם, אצלו אנחנו לא מרגישים את זה והמצב הזה כואב, אנחנו יודעים שהוא חלק מהכישלון של העברת חוק הגיוס, לאחר שמונה להוביל את נושא הגיוס ולא הצליח בלשון המעטה, אז לפחות שיראה יחס מכבד ולצערנו גם זה לא קורה".

"המצב שיו"ר ועד הישיבות הרב חיים אהרון קאופמן, צריך לצאת לארה"ב במטרה לאסוף כספים על מנת לעשות כנסי הסברה בהיכלי הישיבות, אינו מצב תקין ועל חברי הכנסת להתעורר בהקדם בנושא לפני שהם ימצאו את עצמם מול שוקת שבורה".

דמות מוכרת בעולם הישיבות מוסיף על הדברים הקשים שנאמרו ואומר: "המצב הוא בלתי נסבל, אנחנו צריכים להתחנן לעזרה בו בזמן שאנחנו רואים ארגוני סיוע אחרים, שלא שייכים למיינסטרים, מקבלים סיוע מהרבנים והנציגים שלהם, למה שבחור ישיבה יצטרך לפנות לארנובסקי, ויספיש, בלוי ועוד שמות כאלו, כי הוא יודע שהם היחידים שיעזרו לו? זה היה אמור להיות שאנחנו הכתובת שלהם, אבל לצערי איבדנו את זה, איבדנו את הדבר הכי מינימלי, שנציגי הציבור היו חייבים לעשות אותו".

"תראה למשל את צבע שחור", אומר בכיר נוסף: "זה הפך לכלי הכי אמין בציבור החרדי ועל חברי הכנסת לדעת שמכיוון שהוא צבר כזה הרבה כוח, זה עלול להתהפך עליהם ביום הבחירות, הרי מי שמפעיל את זה, הוא מגזרת הפלג הירושלמי, קח סיטואציה שביום הבחירות, הם מפזרים דיס-אינפורמציה על כך שיש בלשים בקלפיות, אף אחד לא יגיע להצביע, בסוף כל החוסר סיוע הנוראי שלהם - יפגע בהם".