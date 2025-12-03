משתתפי אירוע ההתרמה הגדול לישיבת "אם הישיבות" בראשות הגר"ש מרקוביץ', הופתעו לגלות שאת הכנס ההיסטורי באולמי הדי סיטי הוביל מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבך, ואילו ידיד נפשו ומקורבו של הגר"ש מרקוביץ' - הגאב"ד הגר"צ פרידמן נעדר ממנו. הערב נחשפה ב'כיכר השבת' הקלטה מדברים חריגים שנשא הגר"ש באירוע המקדים בארמונות חן, שם הוא התבטא בכאב לב גדול על הסיבה לנתק. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אין גבול לטרלול

קיצוני ארה"ב שכחו מזמן כבוד התורה מהו ואמש התקיימה מחאה מחוצפת שכוונה נגד חבר מעוצת גדולי התורה ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש. משטרת ניו יורק סייעה לרה"י להגיע למקום חפצו בשלום ויהדות ארה"ב מוחה בכאב על ביזוי כבוד התורה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מפגש חיזוק נדיר: גדולי התורה בשמחה אחת של שבע ברכות חיים רוזנבוים | 21:10

סולקו מהישיבה

4 תלמידי ישיבת ויז'ניץ מרכז - סולקו לאחר שנחשדו במעורבות בתקיפה האלימה שכוונה אמש כנגד פורשי החסידות שהגיעו להשתתף בחתונת ידידם באולמי היכלי מלכות הסמוכים למרכז החסידות. המשטרה טרם עצרה חשודים.

העתירו בתפילה

זקן המשגיחים הגאון רבי נפתלי קפלן אושפז בבית החולים ובישיבת נתיב הדעת עוקבים בחרדה אחר מצבו. תלמידיו מגוללים בשיחה ל'צוות מעייריב' אודות הנהגתו המופלאה של המשגיח בתקופת חולשתו. שמו המלא לתפילה: הרב נפתלי בן סילקא לאה לרפו"ש.

מרבים שלום בעולם

אתמול נערכה שמחת השבע ברכות לנכד חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת מאור התורה הגאון רבי אברהם סאלים, בן לבנו הגאון רבי נתן סאלים. השמחה נערכה בביתו של ראש הישיבה, ומי שהוזמן כאורח כבוד לשמחה היה הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר. בכתבת הווידאו שלפניכם תמצאו תיעוד מרגש מהאירוע.

דיה לצרה בשעתה

משרד התחבורה ומשרד האוצר הגיעו הבוקר להסכמה עקרונית להקפיא את עליית התעריפים הצפויה בתחבורה הציבורית. ההתייקרות, שאמורה הייתה להעלות את מחיר הנסיעה באוטובוס מ-8 ל-8.5 שקלים, נדחתה.נכון להיום, הצדדים נמצאים במשא ומתן מתקדם על מקור התקציב, כשבאוצר מעריכים שהדחייה זו דורשת תקציב של כ-200 מיליון שקלים. ההחלטה הסופית צפויה להיחתם בימים הקרובים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.