משרד התחבורה ומשרד האוצר הגיעו הבוקר (רביעי) להסכמה עקרונית להקפיא את עליית התעריפים הצפויה בתחבורה הציבורית. ההתייקרות, שאמורה הייתה להעלות את מחיר הנסיעה באוטובוס מ-8 ל-8.5 שקלים, נדחתה.

עלות וצפי: הצדדים נמצאים במו"מ מתקדם על מקור התקציב, כאשר באוצר מעריכים שדחייה זו דורשת תקציב של כ-200 מיליון שקלים. ההחלטה הסופית צפויה להיחתם בימים הקרובים.

גל ההתייקרויות שהוביל למשבר

העלייה שהוקפאה היא למעשה נדבך נוסף בגל התייקרויות שהחל על רקע רפורמת "צדק תחבורתי". נזכיר כי המחיר למי שלא זכאי להטבות במסגרת הרפורמה זינק באופן משמעותי: מ־5.5 שקלים ביוני 2024, דרך 6 שקלים ביולי 2024, ועד ל־8 שקלים באפריל האחרון, עם יציאת הרפורמה לדרך.

הביקורת בכנסת: לאן נעלם הכסף?

הסכמה זו מגיעה באיחור של חצי שנה, לאחר שדחיית העלאת התעריפים כבר אושרה לפני חצי שנה על ידי ועדת הכלכלה וועדת המחירים הבין-משרדית.

גלגול אחריות: לפי דיווח היום באתר Yent בכנסת ובאוצר נשמעת ביקורת על משרד התחבורה.

"בששת החודשים האחרונים יכלו שם להקצות סכום מתקציב המשרד כדי למנוע את עליית המחיר, אולם במקום זאת בחרו במשרד התחבורה לגלגל את האחריות למשרד האוצר"

כעת נרשמה הסכמה ברגע האחרון: רק ברגע האחרון הצהירו במשרד התחבורה כי נמצא המקור התקציבי. כעת, ינסו בכנסת לברר מהיכן הועבר הכסף, על חשבון איזו פעילות ציבורית, ולכמה זמן בדיוק הצליחו לדחות את ההתייקרות.

כפי שדיווחנו מחירי הנסיעה בתחבורה ציבורית היו צפויים להתייקר בשיעור חד של 12% כבר החל מי"ב טבת, 1 בינואר 2026, זאת אם לא היה חל שינוי של הרגע האחרון בהחלטת משרדי הממשלה.