כיכר השבת
זינוק דרמטי בשנתיים

9 שקלים לנסיעה: מחיר נסיעה בתחבורה הציבורית מתייקר ב-12% נוספים

מחיר נסיעה עירונית בודדת באוטובוס  צפוי לזנק ל-9 שקלים; דיון חירום בין האוצר לתחבורה בניסיון לבלום את העלייה, שהובילה לתגובה נחרצת של רגב (בארץ, תחבורה)

הנסיעה באוטובוס מתייקרת (צילום: פלאש Avshalom Sassoni/Flash90)

מחירי הנסיעה בתחבורה ציבורית צפויים להתייקר בשיעור חד של 12% כבר החל מי"ב טבת, 1 בינואר 2026, זאת אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון בהחלטת משרדי הממשלה.

משמעות העלייה היא שמחיר נסיעה עירונית בודדת באוטובוס יזנק מ-8 שקלים ל-9 שקלים. על פי ההערכות, שינויים דומים צפויים גם ביתר סוגי התחבורה הציבורית.

המאבק ברגע האחרון והזינוק הכולל

בימים אלה מתקיים דיון קדחתני בין משרדי האוצר והתחבורה בניסיון לבלום את ההתייקרות הנוכחית. עלייה זו הייתה אמורה להתבצע כבר בחודש יוני האחרון, אך נבלמה בעקבות המלחמה. בעקבות הפרסומים על העלייה הצפויה, שרת התחבורה שיגרה מסר ברור למשרד האוצר: "לא יקום ולא יהיה".

מדובר בעלייה נוספת שמצטרפת לזינוק דרמטי במחירי הנסיעות בשנתיים האחרונות:

2023 עד ינואר 2026: מחירי התחבורה הציבורית קפצו מ-5.5 שקלים ל-9 שקלים לנסיעה בודדת.

אפריל 2025: העדכון האחרון בוצע רק בחודש אפריל, אז עלה מחיר נסיעה בודדת ב-33% מ-6 שקלים ל-8 שקלים. מחירי המנויים החודשיים קפצו אז מ-236 שקלים ל-315 שקלים.

ההתייקרות הצפויה מציבה סימן שאלה גדול על המשך הטיפול ביוקר המחיה ובנטל הכלכלי על הציבור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר