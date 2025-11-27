מחירי הנסיעה בתחבורה ציבורית צפויים להתייקר בשיעור חד של 12% כבר החל מי"ב טבת, 1 בינואר 2026, זאת אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון בהחלטת משרדי הממשלה.

משמעות העלייה היא שמחיר נסיעה עירונית בודדת באוטובוס יזנק מ-8 שקלים ל-9 שקלים. על פי ההערכות, שינויים דומים צפויים גם ביתר סוגי התחבורה הציבורית.

המאבק ברגע האחרון והזינוק הכולל

בימים אלה מתקיים דיון קדחתני בין משרדי האוצר והתחבורה בניסיון לבלום את ההתייקרות הנוכחית. עלייה זו הייתה אמורה להתבצע כבר בחודש יוני האחרון, אך נבלמה בעקבות המלחמה. בעקבות הפרסומים על העלייה הצפויה, שרת התחבורה שיגרה מסר ברור למשרד האוצר: "לא יקום ולא יהיה".

מדובר בעלייה נוספת שמצטרפת לזינוק דרמטי במחירי הנסיעות בשנתיים האחרונות:

2023 עד ינואר 2026: מחירי התחבורה הציבורית קפצו מ-5.5 שקלים ל-9 שקלים לנסיעה בודדת.

אפריל 2025: העדכון האחרון בוצע רק בחודש אפריל, אז עלה מחיר נסיעה בודדת ב-33% מ-6 שקלים ל-8 שקלים. מחירי המנויים החודשיים קפצו אז מ-236 שקלים ל-315 שקלים.

ההתייקרות הצפויה מציבה סימן שאלה גדול על המשך הטיפול ביוקר המחיה ובנטל הכלכלי על הציבור.