הפגישה בוטלה

היועמ"שית מנעה אישית העברת מידע על הפצ"רית לידי להב 433

לשכת הרמטכ"ל תיאמה פגיה דחופה עם מפקד להב 433 אחרי קבלת המידע הראשוני על מעורבות הפצ"רית, אך אז היועמ"שית הורתה לרמטכ"ל לא לפנות למשטרה וטענה שהתחום תחת אחריותה וכי היא זו שתטפל בו (בארץ)

הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי לאחר שחרורה ממעצר (צילום: Flash90)

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מנעה אישית את העברת המידע על פרשת הפצ״רית לידי להב 433. כך נחשף הערב (חמישי) בערוץ i24NEWS.

לפי הדיווח, של אבישי גרינצייג, לשכת הרמטכ"ל תיאמה פגישה דחופה עם מפקד להב 433 לאחר קבלת המידע הראשוני על מעורבותה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, בהדלפת סרטון שדה תימן.

בשיחה בין עוזרו של הרמטכ"ל אלון לניאדו ובין מפקד להב מני בנימין נמסר לאחרון כי מתנהלת חקירה רגישה ודחופה, אולם לא נמסרו עוד פרטים מוקדמים. כאמור נקבעה שיחה בין בנימין ובין הרמטכ"ל.

אלא שלפני קיום הפגישה הודיע הרמטכ"ל לראש להב 433 על ביטולה. זה קרה אחרי שראש להב שוחח עם ניצב בועז בלט, ראש אח"מ (אגף חקירות ומודיעין) במשטרה, וסיפר לו שהוא בדרכו לפגישה רגישה.

בלט ועוזרתו התקשרו לעוזר הרמטכ"ל ולאחר מכן הפגישה בוטלה. ברקע, לפי הדיווח, היועמ"שית שוחחה עם הרמטכ"ל והודיעה לו שהיא נוטלת את החקירה על עצמה. היא ביקשה שיבטל את הפגישה עם ראש להב והוסיפה כי הכל צריך לעבור דרכה.

עוד דווח כי כעבור עשרה ימים הורה ראש אח"מ בלט לראש להב 433 להגיע לפגישה עם ניצב מומי משולם. ראש להב הבין שהנושא הוא ליווי חקירה ושאל מדוע להביא דווקא את משולם. הוא לא אהב שקובעים לו את איזה קצין להביא.

התשובה שקיבל הייתה: או שאתה בא איתו או שאתה מעביר את החקירה הזו הלאה. לפי גרינצייג, "בלט בתיאום מלא עם היועמ"שית החליט להעביר את החקירה הזו למלמ"ב, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון. גוף אפרורי למדיי. מסיבה שאיננו יודעים, ראש המלמ"ב ניסה להסתיר שהוא הגוף שחוקר את הפרשה".

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה ל-i24NEWS: ״איננו מתייחסים לשיח פנים ארגוני״.

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי הגיב: "אולי עכשיו השופטים יתעוררו ויבינו מה באמת מתרחש מתחת לאף שלהם? אולי עכשיו המפכ״ל יפסיק לעצום עיניים ולא יאפשר לראש אח״מ לטייח את הפרשה? ואולי סוף סוף מישהו יחקור את היועמ״שית לשעבר באזהרה וימנע ממנה גישה לחומרי חקירה ולחקירות רגישות?"

קרעי הוסיף: "ההחלטה שלה לבלום את הפנייה ללהב 433 העצמאית היא החלטה של ראש מאפיה. ואם יש שופטים שבוחרים לשתף פעולה עם ההסתרה והטיוחים, ולא מאפשרים לחקירה להתקדם כחוק, גם אותם צריך לזמן לחקירה. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך להיות שבויה בידי כנופיית שלטון החוק. הגיע הזמן לעצור. תרתי משמע. עכשיו"!

1
מזעזע
מזל נהוראי

