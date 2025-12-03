מפגש חיזוק נדיר: גדולי התורה בשמחה אחת של שבע ברכות

הראשון לציון עם ראש הישיבה ( צילום: באדיבות )

אתמול (שלישי) נערכה שמחת השבע ברכות לנכדו החשוב של חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת "מאור התורה", מרן הגאון רבי אברהם סאלים שליט"א. הנכד הוא בנו של הגאון רבי נתן סאלים, מגדולי מחזיקי עול התורה.

הרב סאלים והרב עמאר ( צילום: באדיבות )

בסיום השמחה, ליווה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים את הראשון לציון עד לחדר המדרגות, כפי שראוי וכיאה לכבוד התורה.

הליווי האישי הדגיש את הקשר המיוחד וההערכה ההדדית בין גדולי התורה שהתכנסו לכבוד השמחה.