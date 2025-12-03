מפגש חיזוק נדיר: גדולי התורה בשמחה אחת של שבע ברכות

אתמול (שלישי) נערכה שמחת השבע ברכות לנכדו החשוב של חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת "מאור התורה", מרן הגאון רבי אברהם סאלים שליט"א. הנכד הוא בנו של הגאון רבי נתן סאלים, מגדולי מחזיקי עול התורה.
השמחה נערכה ברוב פאר והדר במעונו של ראש הישיבה, והיוותה מפגן מיוחד של שמחת התורה.
אורח הכבוד: הראשון לציון
שיאו של המעמד היה עם כניסתו של אורח הכבוד, הראשון לציון והרב הראשי לירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר.
עם בואו של הרב הראשי, פצחו המשתתפים בשירה נרגשת של "יפה ותמה ואשורר שירה" לכבוד התורה ולכבוד הנהגתו
בדברים שנשא לכבוד השמחה, חיזק מרן הרב עמאר את ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם סאלים, ושיבח את עמידתו האיתנה למען חיזוק עולם התורה והיכלי הישיבות בהנהגתו הרמה.
במעמד השתתף גם הגאון רבי חנוך כהן, ראש ישיבת "באר התלמוד", שהגיע לחלוק כבוד לתורה ולשמחה.
בסיום השמחה, ליווה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים את הראשון לציון עד לחדר המדרגות, כפי שראוי וכיאה לכבוד התורה.
הליווי האישי הדגיש את הקשר המיוחד וההערכה ההדדית בין גדולי התורה שהתכנסו לכבוד השמחה.
