כיכר השבת
בהערכה הדדית

מפגש חיזוק נדיר: גדולי התורה בשמחה אחת של שבע ברכות

שמחת שבע ברכות לנכד ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סאלים, נערכה בהדר רב; הראשון לציון שיבח את עמידת ראש הישיבה למען עולם התורה (עולם הישיבות)

הראשון לציון עם ראש הישיבה (צילום: באדיבות)

אתמול (שלישי) נערכה שמחת השבע ברכות לנכדו החשוב של חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת "מאור התורה", מרן הגאון רבי אברהם סאלים שליט"א. הנכד הוא בנו של הגאון רבי נתן סאלים, מגדולי מחזיקי עול התורה.

השמחה נערכה ברוב פאר והדר במעונו של ראש הישיבה, והיוותה מפגן מיוחד של שמחת התורה.

אורח הכבוד:

שיאו של המעמד היה עם כניסתו של אורח הכבוד, הראשון לציון והרב הראשי לירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר.

עם בואו של הרב הראשי, פצחו המשתתפים בשירה נרגשת של "יפה ותמה ואשורר שירה" לכבוד התורה ולכבוד הנהגתו

בדברים שנשא לכבוד השמחה, חיזק מרן הרב עמאר את ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם סאלים, ושיבח את עמידתו האיתנה למען חיזוק עולם התורה והיכלי הישיבות בהנהגתו הרמה.

במעמד השתתף גם הגאון רבי חנוך כהן, ראש ישיבת "באר התלמוד", שהגיע לחלוק כבוד לתורה ולשמחה.

הרב סאלים והרב עמאר (צילום: באדיבות)

בסיום השמחה, ליווה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים את הראשון לציון עד לחדר המדרגות, כפי שראוי וכיאה לכבוד התורה.

הליווי האישי הדגיש את הקשר המיוחד וההערכה ההדדית בין גדולי התורה שהתכנסו לכבוד השמחה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר