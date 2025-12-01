גניבות בישיבה: בחורים הקימו קו חם ויצאו למרדף

דרמה לילית חסרת תקדים התחוללה אמש בגבעת רוקח בבני ברק, ליד ישיבות סלבודקה ובית מתתיהו כאשר עשרות בחורים פתחו במרדף נחוש אחרי אדם שזוהה כחשוד בגניבה.

המרדף התנהל על רקע מכת גניבות קשה שפוקדת את שתי הישיבות הגדולות זה זמן מה. על פי דיווחים של בחורים, בתקופה האחרונה נגנבו סכומי כסף משמעותיים, המוערכים בעשרות אלפי שקלים, מחדרי הפנימיות וחדרים סמוכים והפגיעה בפרטיות הבחורים הובילה לתחושות קשות.

יוזמה מחתרתית: "הקו הטלפוני הייעודי"

בעקבות ריבוי מקרי הגניבה והצורך להגן על הרכוש האישי, החליטו הבחורים על יוזמה פנימית יוצאת דופן: הקמת קו טלפוני ייעודי. הקו נועד לשמש ככלי אכיפה שבו יוכלו בני הישיבה לעדכן באופן מיידי וחשאי על כל אדם או אירוע הנראה חשוד בקרבת הגבעה.