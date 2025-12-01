כיכר השבת
באמצעות "קו טלפון ייעודי"

גניבות בישיבה: בחורים הקימו קו חם ויצאו למרדף

דרמה בגבעת הישיבות בית מתתיהו וסלבודקא: חשד לגניבת עשרות אלפי שקלים הוביל להקמת 'קו חם' פנימי; אמש התקבל דיווח מיידי והמונים רדפו אחרי החשוד בגניבה מחדרי הפנימיה בישיבה (עולם הישיבות)

מרדף בגבעת הישיבות בבני ברק (צילום: באדיבות)

דרמה לילית חסרת תקדים התחוללה אמש בגבעת רוקח ב, ליד ישיבות סלבודקה ובית מתתיהו כאשר עשרות בחורים פתחו במרדף נחוש אחרי אדם שזוהה כחשוד בגניבה.

המרדף התנהל על רקע מכת גניבות קשה שפוקדת את שתי הישיבות הגדולות זה זמן מה. על פי דיווחים של בחורים, בתקופה האחרונה נגנבו סכומי כסף משמעותיים, המוערכים בעשרות אלפי שקלים, מחדרי הפנימיות וחדרים סמוכים והפגיעה בפרטיות הבחורים הובילה לתחושות קשות.

יוזמה מחתרתית: "הקו הטלפוני הייעודי"

בעקבות ריבוי מקרי הגניבה והצורך להגן על הרכוש האישי, החליטו הבחורים על יוזמה פנימית יוצאת דופן: הקמת קו טלפוני ייעודי. הקו נועד לשמש ככלי אכיפה שבו יוכלו בני הישיבה לעדכן באופן מיידי וחשאי על כל אדם או אירוע הנראה חשוד בקרבת הגבעה.

המרדף אחרי החשוד בגבעת רוקח (צילום: באדיבות)

אמש, (בין ראשון לשני) הגיעה היוזמה לשיא מבצעי: התקבלה בקו הדיווח הודעה חמה על הימצאות החשוד בקרבת הישיבה, מה שכמובן הוביל למרדף לילי של המונים

מיד עם קבלת הדיווח, ובהתארגנות מהירה, יצאו עשרות מתלמידי הישיבות למרדף מאורגן אחרי החשוד.

המרדף התנהל בתוך שטחי הגבעה וסביבתה, במטרה ברורה לשים קץ לגניבות הסדרתיות.

ל'כיכר השבת' טרם נודע מה עלה בגורלו של אותו חשוד והאם שלום לו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר