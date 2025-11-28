לוגו המעמד

היערכות גדולה בימים אלו לקראת מעמד "והקימותי", שייערך ביום ראשון הקרוב, י' בכסלו, באולמי די-סיטי במעלה אדומים, במטרה לרתום את אלפי בוגרי וידידי ישיבת פוניבז' לבניין בית ה' ולהבטיח את המשך צמיחתה של הישיבה, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ', לאחר פסק הבוררות המסעיר שהורה על פינוי הישיבה ממבני ישיבת פונביז'.

"ועד ההצלה", שהוקם בברכת ראשי ורבני הישיבה, מרכז את מלאכת ההכנה ומוביל את ההיערכות המקיפה לקראת הכינוס. במעמד צפויים להשתתף גדולי ישראל ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ, רבני הישיבה, בוגרי הישיבה לדורותיה וציבור מוקירי התורה הרואים מחויבות להשתתף במעמד. בוועד מציינים כי בימים האחרונים ניכרת תנועה רחבה של בוגרי הישיבה והורי תלמידים, הפונים למוקדי הרישום ומבקשים לוודא את השתתפותם באירוע. מאות מבוגרי הישיבה כבר נרשמו, והוועדה המארגנת מדווחת על היענות יוצאת דופן מכל רחבי הארץ והעולם, כאשר לדבריהם היענות זו מצביעה על תחושת השותפות והקשר העמוק של אלפי בוגרים והורים לדרך שהישיבה סללה לאורך עשרות שנים. במקביל פועלים על ארגון מערך היסעים מסודר ומקיף מריכוזים חרדיים בכל רחבי הארץ, כדי לאפשר השתתפות נוחה ומאורגנת לכל המעוניינים לקחת חלק במעמד.

המעמד צפוי לכלול תערוכה מיוחדת ומקיפה על תולדות הישיבה ומורשתה, שתציג את מסלול צמיחתה ואת דמויות המופת וראשי הישיבה זצוק"ל שעמדו בראשה לאורך הדורות. לצד זאת תוצג תוכנית הבנייה החדשה וחזון הישיבה לשנים הקרובות, שיתוו את הדרך לבניין בית המדרש החדש למען לא תמוש התורה לדורות הבאים.

הקירות ששמעו את צרחות הגיסים מפוניבז': בית הכנסת שאירח את הבוררות הסוערת ישראל שפירא | 25.11.25

הוועדה המארגנת מציינת כי האירוע יתקיים בסדרי אבטחה ורישום מסודרים, וכי נדרש אישור השתתפות מראש לצורך כניסה והיערכות מתאימה.

במהלך השבוע האחרון התקיים כנס "שגרירים" בהשתתפות עשרות מבוגרי הישיבה, שנרתמו לגייס השתתפות רחבה במעמד, כעת הם פועלים ליצירת קשר עם אלפי בוגרים בארץ ובחו"ל, כחלק מההתארגנות למעמד.

בוועדה מציינים כי מאחר וההכנות נעשות בלוח זמנים קצר ובאינטנסיביות רבה, הם מבקשים מבוגרי הישיבה להעביר את המידע לחבריהם כדי לוודא הגעה ורישום למערך ההסעות.