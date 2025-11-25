בית הכנסת מגורים בתל אביב בו נערכה הבוררות הקודמת בין הגיסים הגאונים רבי אליעזר כהנמן ורבי שמואל מרקוביץ ( צילום: גצ"פ )

במרכז תל אביב, לצד כיכר המדינה ותחנת רכבת סבידור מרכז, עומד בית כנסת עתיק בעל היסטוריה סוערת. שמו "מגורים", והוא שימש במשך שנים את הקהילה הדתית לאומית שרידי תנועת הפועל המזרחי.

הקירות הלבנים של בית הכנסת זוכרים תקופה סוערת במיוחד - תקופה שבה הדהדו בין כתליו צעקות וצרחות של שני צדדים במאבק משפחתי שטלטל את כלל הציבור החרדי. הרב צימבליסט - הבורר שקדם לחשין לפני שהפרשה הגיעה לבורר דוד חשין, היא התנהלה שנים אצל הרב צימבליסט. הרב צימבליסט, היה דיין תלמיד של מרן הגרי"ש אלישיב ודיין בבית הדין הרבני, שהתגורר בתל אביב. בשל מגוריו בעיר החילונית, הוא לא נתפס במעגלים החרדיים כמוטה לצד כלשהו (שונאים או מחבלים), ולכן שימש בתחילה כבורר מקובל על שני הצדדים. יאשרו או יתנגדו? | זו הבקשה של ישיבת פוניבז' מבית המשפט בנוגע ל'פסק הבוררות' חנני ברייטקופף | 24.11.25 כך ישי כהן הגן על בחורי הישיבות ששרים "ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים" יאיר טוקר | 24.11.25 במהלך השנים שהרב צימבליסט כיהן כבורר בפרשה, היו לצידו שני בוררים נוספים - אחד מכל צד, וכל הדיונים התקיימו כאן, בבית הכנסת הזה.

"מי שזוכר - זוכר את הצרחות"

"מי שזוכר את המקום בתקופה ההיא", מספר לי אחד מזקני השכונה בחיוך נוסטלגי, "זוכר את הצרחות הנוראות של שני הצדדים. זה היה משהו שלא נשכח!",

הזקן תיאר לי איך היה מאזין מבחוץ לדיונים הסוערים. "בשעתו הייתי מאזין לדיונים הסוערים", הוא מודה בגילוי לב, "כששני הצדדים זעקו חמס האחד על השני. הקולות נשמעו בחוץ כמעט עד לרחוב".

"יש סיפורים רבים - שלא ניתן לפרסם", אומר לי אותו זקן, על דברים שנאמרו בבית כנסת זה במהלך אותם דיונים. דברים כה חריפים, שאפילו הבורר דוד חשין - שקיבל את התיק מאוחר יותר - לא עלה עליהם.

מפוניבז' לתל אביב - ובחזרה

בסופו של דבר, כאשר דעתו של הרב צימבליסט נטתה לפשרה, הצד השני לא רצה אותו יותר כבורר. יצאו נגדו פשקווילים, והתיק עבר בסופו של דבר לבורר דוד חשין, ובשבוע שעבר, עשרות שנים אחרי אותם דיונים סוערים בתל אביב, פסק חשין את פסק דינו המהדהד - פסק שסיים (לעת עתה) סוף סוף את המחלוקת הארוכה והכואבת.

בית הכנסת היום

כיום, בית הכנסת נראה שונה לגמרי. הוא מאוכלס על ידי קהילה צרפתית. בשבת הוא מלא מפה לפה, ובמשך השבוע פועלת במקום מדרשה. הקהילה הצרפתית נשארה במקום לאחר שתושבי השכונה דרשו מעיריית תל אביב שתבטל את ההקצאה של ישיבת 'מעלה אליהו' ישיבתו של הרב חיים גנץ (אביו של יו"ר מועצת בנימין).

הזיכרון שנשאר

על אחד הקירות תלוי שלט זיכרון לרב יהושע וויסבורד הי"ד, שנרצח בעזה בט' אדר תשנ"ג ברפיח. במקום זה הוא לימד תורה, ועל דמותו נספר בקרוב.

