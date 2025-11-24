לאחר ההכרעה הדרמטית בישיבת פוניבז', שסיימה את המחלוקתרבת השנים - אולי הכי גדולה בציבור הליטאי, ישיבת פוניבז', הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר את פסק הבוררות.

כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת', בפסק הבוררות שנתן השופט דוד חשין נקבע, כי הבעלות על הישיבה תהיה בידי נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן, המשתייך ל'פלג השונאים'.

בפסק ניתנה 'הנחה', לישיבת מסורת התורה - 'פלג המחבלים' בראשות הגאון רבי שמואל מרקוביץ', שיצטרך להעביר סכום של עשרה מיליון שקלים דמי שימוש, במקום ארבעים מיליון שקלים, ובמקביל הוא יהיה חייב לפנות את כל בחוריו ואת מתחם היישבה עד ט"ו אב השנה - תשפ"ו.

מוקדם יותר היום, הנהלת ישיבת פוניבז', החלטה להתקדם עם הפסק הדרמטי שניתן והם הגישו בקשה לאישור פסק הבוררות.

מדובר בהליך שגרתי, המקובל בחוקי הבוררות, וזאת כדי לתת תוקף משפטי מוחלט להחלטת הבורר, כפי ששני הצדדים התחייבו עם חתימת כתב הבוררות.

מדובר בהליך טכני שאמור לאשר את הפסק ולהקנות לו תוקף של פסק מחייב, שיוכל לתת כוח לרשויות האכיפה - לאכוף את הפסק, במידה ופלג המחבלים ינסו להפר אותו.

לאחר הגשת הבקשה על ידי ישיבת פוניבז' באמצעות עורכי הדין אהוד ארצי, רן פלדמן ורבקה אריאל, עומדים לרשות 'פלג המחבלים' בראשות הרב מרקוביץ' וישיבת מסורת התורה, 15 ימים להגיב.

יצוין, כי במסגרת תגובתם, יש להם אפשרות בחירה להתנגד לאישור פסק הבוררות ולהגיש בקשה רשמית לביטול פסק הבוררות, או לחילופין, הם יודיעו על הסכמתם לכתב הבוררות.

מכיוון שאף אחד עוד לא יודע, האם 'המחבלים' יקבלו על עצמם את גזר הדין של הבוררות ולא יערערו עליו, לאחר שהוגשה הבקשה, הם יהיו חייבים לענות לבית המשפט, לאן פניהם מועדות.

רק יצוין, כי ההלכה המשפטית בנושא קובעת כי ביטול פסק בוררות על ידי בית המשפט הוא צעד נדיר ויוצא דופן, והוא מתאפשר רק במקרים בהם נפל פגם מהותי וחמור בהליך הבוררות.