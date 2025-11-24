קונצנזוס חב"די מול סכנת הגיוס: בכירי רבני חסידות חב"ד, חברי בית דין רבני חב"ד, הגוף הרבני הרוחני העליון של החסידות, ערכו היום (שני) סבב ביקורים בישיבות החסידות במרכז הארץ.

הרבנים ביקרו בישיבות חב"ד בירושלים, ישיבת 'תורת אמת', ובישיבות חב"ד באור יהודה ובקרית גת. מוקדם יותר בשבוע שעבר ביקרו בשתי ישיבות חב"ד בצפת ובישיבת חב"ד במגדל העמק.

הרקע לביקורים, שנחשבים לחריגים בחסידות, מה גם שהם כוללים גם ישיבות מכל זרמי וקצוות החסידות, הוא האתגר שחווים בחורי הישיבות ומשפחותיהם מול ביטול חוק הגיוס. לאחרונה גל מעצרי תלמידי הישיבות לא פסח גם על בחורי חב"ד, ובחורים בחסידות נעצרו בנתב"ג - לאחר שחזרו מחצר הרבי בניו יורק.

הדבר מדיר שינה מעיני צמרת רבני חב"ד, שמנסים להביא לפתרון לנושא. מגעים מול צה"ל במטרה להביא להסכם מקובל עלו בתוהו.

צה"ל לפי שעה, כך מוסרים גורמים בכירים בחסידות, מסכלים את ההסדר הקבוע שהיה בעבר - במסגרתו אפשרות של גיוס לצה"ל הוא אחרי חתונה ושנת לימוד ב'כולל'.

עוד מסבירים הגורמים: "לחב"ד יש אתגר משמעותי שאין לחצרות אחרות. בחורי החסידות נוסעים בקביעות, זה עשרות שנים, בתום 6 שנות לימוד בישיבות בארץ, לשנת לימוד בישיבה המרכזית של החסידות בניו יורק. זאת לצד נסיעות של הבחורים, במיוחד בחודש תשרי אבל לא רק, לציונו של הרבי בניו יורק. בעבורם אפשרות של 'שב ואל תעשה' איננה אופציה". כאמור, בחב"ד ניסו להגיע להבנות מול צה"ל, אך הם לפי שעה עלו בתוהו.

לפני כשלושה חודשים פרסם בית הדין מכתב נרחב למשפחות החסידות, ובו הבהיר את עמדתו הברורה והחד משמעית בנושא הגיוס.

"דעת בית הדין, לאור דברי כ"ק אדמו"ר זי"ע הינה כדלקמן", נכתב בפתח המכתב, "תפקידם של תלמידי הישיבות עד זמן נישואיהם ופרק זמן לאחר נישואיהם הוא ללמוד תורה נגלה וחסידות. תפקיד זה הינו חלק ממערך ההגנה והשמירה על עם ישראל בכל הדורות. לימודם של תלמידי הישיבות בארץ ישראל מהווה חיוניות לביטחון עם ישראל.

"כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ביאר פעמים רבות כי תלמידי הישיבות והכוללים אינם משתמטים מהמערכה, אלא בלימוד תורתם הם נושאים וממלאים את תפקידם החיוני בהגנה על עם ישראל. המשך לימודם של תלמידי הישיבות והכוללים אינו רק זכות, אלא אף חובה ממשית המוטלת עליהם לצורך ההגנה על עם ישראל. כך היה עד עתה, וכך ימשיך להיות בעזרת ה'".

עוד כותבים חברי ביה"ד, הגוף העליון של החסידות, "דברים אלו נכונים ביתר שאת בתקופה זו, בה מתנהלת מלחמה נגד אויבי ישראל בכמה חזיתות, ונדרשת שמירה והצלה לעם ישראל בעולם כולו ובפרט בארץ ישראל.

"ידועים דברי חכמינו ז"ל בגמרא (סנהדרין מט:): 'אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה, ואילמלא יואב לא עסק דוד בתורה', ועל פי פירוש רש"י שם: שעסק בתורה עמדה ליואב במלחמותיו. תלמידי הישיבות והכוללים פועלים במערכה על ידי לימוד התורה, יחד עם החיילים בצבא אשר מגינים בגופם על עם ישראל במסירות נפש בארץ ישראל.

"בנוסף ללימוד בישיבה גם לאחר שנות הלימוד, התפקיד המרכזי הכללי של חסיד שהועיד לו הרבי – הוא בהפצת היהדות והמעיינות בגשמיות וברוחניות, ולהתמסר לטובתו של כל יהודי".

הרבנים מוסיפים ואומרים "בנוגע למעשה", כי "ברור הדבר שעל פי הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, על הבחורים הצעירים והאברכים להמשיך בלימודם בישיבות ובכוללים. בכך הם מסייעים למערך ההגנה על ארץ ישראל והיושבים בה".

בנוסף, מבהירים הרבנים כי "אין לקחת חלק בתוכניות אשר לא מאפשרות לימוד בישיבה עד החתונה ותקופה לאחריה בכולל. בתקופה זו – 'ויכסה חושך ארץ' – ישנם בחורים רבים שמקבלים צו גיוס. עליכם לזכור את תפקידכם החשוב והחיוני בלימוד התורה הנגלית והחסידות, ולהגביר את התמסרותכם".

הרבנים שליט"א מבהירים את עמדתם ואומרים נחרצות: "אל תתפעלו ממניעות ומעיכובים מבחוץ. שאבו כח ממאמרי חסידות ימי ההנהגה של רבותינו נשיאינו, ומדורות החסידים אשר מסרו נפשם בעמידה איתנה נגד פשרות בחינוך והליכה בדרך המצוות והחסידות".

בנוסף, מצרפים הרבנים עוד מספר הנחיות טכניות לקהל החסידים, כיצד עליהם לנהוג, בכל הנוגע לנוסעים לציון הק' של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל, לחודש החגים וכן לשנת הלימוד "קבוצה" בבית מדרשו של הרבי זי"ע - למסיימי שיעור ג' בישיבות הגדולות של חסידות חב"ד.