בימים אלו, בצל התקווה להתקדמות עם חקיקת 'חוק הגיוס' שיסדיר בראש ובראשונה את מעמדם של לומדי התורה ועמליה, בישיבות ובכוללים, אשר רבה זכותם להגנה על יושבי ארץ ישראל בזכות התורה הקדושה, מתעוררות לא מעט מחלוקות באשר להגבלות שצפויות לחול על בני התורה.

אלא שמכתבים נדירים שנחשפו בימים האחרונים מוכיחים כי כבר היה לעולמים, ומאז מקדם, גם כאשר היתה דחיית גיוס לבני הישיבות, הדבר הותנה במפורש בכך שמדובר במי שיושב ולומד ברצינות ותורתו אומנותו - כאשר אף בחורים חולים, שלא יכלו לשבת וללמוד - הוצאו מההסדר.

גורם חינוכי מזכיר בשיחה עם 'כיכר השבת', כי "במשך שנים רבות, גם כאשר חוק טל היה בתוקף, היו הגבלות רבות על בני הישיבות, שלא לצאת לחו"ל וכדומה, והדבר היה ברור שדחיית הגיוס נועדה רק עבור מי שבאמת ויושב ולומד, כך שלא ברורה על מה מתלוננים היום הצעירים, שצפויות עליהם הגבלות ביציאה לחו"ל או בהחזקת רישיון נהיגה".

"ממה נפשך", הוא מוסיף, "מי שבאמת יושב ולומד ואמור להיכלל בהסדר שידחה את גיוסו, לא אמור להפריע לו אם הוא לא יכול לטוס לחו"ל או שאין ברשותו רישיון נהיגה, הוא אמור להיות בחור רציני. ומי שזה מציק לו ומעוניין לצאת שוב ושוב ולבלות בחו"ל, למשל, אולי שלא יחפש להזיק לכל עולם התורה...".

כאמור, במכתבים הנדירים שנחשפו שוב בימים האלו, ממרנן ורבנן גדולי ישראל מרן ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך זצ"ל ומרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, מובהר מפורשות כי דחיית הגיוס היא רק עבור מי שבאמת יושב ולומד.

כך למשל, במכתב מראש חודש חשון, בשנת תש"מ, כותב מרן הרב שך, כנשיא ועד הישיבות, כי "בעקבות עריכת הרשימות החדשות של תלמידיכם בקשר לדחיית גיוסם, מוצאים אנו לנכון ולחובה לחזור ולפנות אל כת"ר בדברים הבאים:

"א. המפורסמות אינן צריכות ראיה, כי הזכות שנתנה לבן-ישיבה להנות מדחיית גיוסו מהצבא - היא אך ורק בתנאי שתהא "תורתו אומנותו" ולא יעסוק בשום עיסוק חומרי, הן בזמני הישיבה והן מחוצה להם. כל גדולי ישראל סמכו ידיהם על תקנה זו וראו בה תנאי בל יעבור.

"וכדי לאשר ולחזק את זאת הננו פונים בקריאה גדולה לראשי-הישיבות ומבקשים להקפיד הקפדה יתירה, שח"ו לא תצא תקלה מתחת ידם, ורק תלמידים שתורתם אומנותם כנ"ל יאושרו על ידם בקשר לדחיית גיוסם. הם ולא אלה שאין עטרה זו הולמתם".