בצל סערת חוק הגיוס

המכתבים הנדירים שחושפים את דעת גדולי ישראל: "רק מי שתורתו אומנותו יאושר לקבל דחיית גיוס"

מכתבים נדירים שנחשפו בימים האחרונים מוכיחים כי מאז מקדם, גם כאשר היתה דחיית גיוס לבני הישיבות, הדבר הותנה במפורש - על ידי מרנן הגראמ"מ שך והגראי"ל שטיינמן זצ"ל - בכך שמדובר במי שיושב ולומד ברצינות ותורתו אומנותו, כאשר אף בחורים חולים שלא יכלו לשבת וללמוד - הוצאו מההסדר (עולם הישיבות)

מרנן הגראמ"מ שך והגראי"ל שטיינמן זצ"ל, בשנת תשמ"ט (צילום: מאת שניאור זלמן - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0)

בימים אלו, בצל התקווה להתקדמות עם חקיקת '' שיסדיר בראש ובראשונה את מעמדם של לומדי התורה ועמליה, בישיבות ובכוללים, אשר רבה זכותם להגנה על יושבי ארץ ישראל בזכות התורה הקדושה, מתעוררות לא מעט מחלוקות באשר להגבלות שצפויות לחול על בני התורה.

אלא שמכתבים נדירים שנחשפו בימים האחרונים מוכיחים כי כבר היה לעולמים, ומאז מקדם, גם כאשר היתה דחיית גיוס לבני הישיבות, הדבר הותנה במפורש בכך שמדובר במי שיושב ולומד ברצינות ותורתו אומנותו - כאשר אף בחורים חולים, שלא יכלו לשבת וללמוד - הוצאו מההסדר.

גורם חינוכי מזכיר בשיחה עם 'כיכר השבת', כי "במשך שנים רבות, גם כאשר חוק טל היה בתוקף, היו הגבלות רבות על בני הישיבות, שלא לצאת לחו"ל וכדומה, והדבר היה ברור שדחיית הגיוס נועדה רק עבור מי שבאמת ויושב ולומד, כך שלא ברורה על מה מתלוננים היום הצעירים, שצפויות עליהם הגבלות ביציאה לחו"ל או בהחזקת רישיון נהיגה".

"ממה נפשך", הוא מוסיף, "מי שבאמת יושב ולומד ואמור להיכלל בהסדר שידחה את גיוסו, לא אמור להפריע לו אם הוא לא יכול לטוס לחו"ל או שאין ברשותו רישיון נהיגה, הוא אמור להיות בחור רציני. ומי שזה מציק לו ומעוניין לצאת שוב ושוב ולבלות בחו"ל, למשל, אולי שלא יחפש להזיק לכל עולם התורה...".

כאמור, במכתבים הנדירים שנחשפו שוב בימים האלו, ממרנן ורבנן גדולי ישראל מרן ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך זצ"ל ומרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, מובהר מפורשות כי דחיית הגיוס היא רק עבור מי שבאמת יושב ולומד.

כך למשל, במכתב מראש חודש חשון, בשנת תש"מ, כותב מרן הרב שך, כנשיא ועד הישיבות, כי "בעקבות עריכת הרשימות החדשות של תלמידיכם בקשר לדחיית גיוסם, מוצאים אנו לנכון ולחובה לחזור ולפנות אל כת"ר בדברים הבאים:

"א. המפורסמות אינן צריכות ראיה, כי הזכות שנתנה לבן-ישיבה להנות מדחיית גיוסו מהצבא - היא אך ורק בתנאי שתהא "תורתו אומנותו" ולא יעסוק בשום עיסוק חומרי, הן בזמני הישיבה והן מחוצה להם. כל גדולי ישראל סמכו ידיהם על תקנה זו וראו בה תנאי בל יעבור.

"וכדי לאשר ולחזק את זאת הננו פונים בקריאה גדולה לראשי-הישיבות ומבקשים להקפיד הקפדה יתירה, שח"ו לא תצא תקלה מתחת ידם, ורק תלמידים שתורתם אומנותם כנ"ל יאושרו על ידם בקשר לדחיית גיוסם. הם ולא אלה שאין עטרה זו הולמתם".

ישיבת מועצת גדולי התורה הראשונה של 'דגל התורה' בשנת תשמ"ט במעונו של מרן הרב שך לצידו מופיע הרב שטיינמן [נראים בתמונה גם הרב נסים קרליץ, הרב משה שמואל שפירא, הרב אברהם יעקב זלזניק, הרב צבי מרקוביץ' והרב מרדכי מן] (צילום: מאת שניאור זלמן - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0)

מרן הרב שך מוסיף ומדגיש: "ב. כמו כן מתבקשים ראשי הישיבות לבדוק ולהקפיד, שלא לכלול ברשימת תלמידי הישיבות ולא להוציא עבורם אישורים לדחיית גיוס לתלמידים חולים, אשר לפי מחלתם, עליה הצהירו או יצהירו בלשכות-הגיוס, אינם יכולים לקיים את סדרי הלמודים בישיבות ולהשתתף בהם. הדבר מובן מאליו ואינו זקוק לפרושים".

הגראמ"מ שך כותב לסיום כי "מכיוון שועד-הישיבות לא יהא יכול לטפל במקרים מעין אלה חשוב וראוי הדבר, שדבר זה יובא לידיעתו של כל תלמיד ותלמיד".

במכתב אחר, מתחילת 'זמן אלול' בשנת תשמ"ג, כותב מרן הגראי"ל שטיינמן, בכתב ידו: "אני הח"מ מצהיר בזה שלא אוציא מתחת ידי, אישור תלמידי, בקשר לדחיית גיוס, רק לזה אשר אינו עוסק בשום דבר אחר, פרט ללימודיו בישיבה, ותורתו אומנתו".

נדמה כי הדברים מדברים בעד עצמם ומה היה נכון לפני 40 שנים, נכון על אחת כמה וכמה גם בימים אלו, כאשר חוק הגיוס אמור להסדיר את מעמד לומדי התורה כך שמי שרוצה לשבת וללמוד - יוכל לעשות זאת ללא הפרעה, בעוד כל מי שמעוניין לעשות דברים אחרים, שלא יעשה זאת על חשבון הפגיעה בלומדי התורה ובעולם הישיבות.

המכתב של מרן הרב שך זצ"ל
המכתב של מרן הרב שטיינמן זצ"ל

0 תגובות

9
הם כבר נפתרו ואין לנו אלא דברי רבותינו החיים עצמנו כיום
גדי
8
הדברים ברורים הטובים צריכים להישאר ללמוד כי התורה שלהם מכינה עלינו הגרועים צריכים להישאר ללמוד כי הם יתקלקלו בצבא הבינוניים צריכים לשבת ללמוד כי יש סיכוי יהפכו לטובים או גרועים וחוזר חלילה
כל תרוציה לא ישוו בה
גם הגרועים מחוייבים ללמוד ומי יודע העמל של מי גדול יותר שעליו נשען העולם
ערבוביה
7
בס"ד נראה שיש טעות בהבנת מדוע נכתבו המכתבים ולמה היה מיועד הכתיבה. ולראיה כל גדולי ראשי הישיבות לדורותיהן חתמו על דיחויים. בכל המצבים של הבחור. ודי בזה למבין.
מס
6
מדהים לפרסם לכל אלו שמתנגדים לגיוס גם לאלה שלא לומדים!
יוסי
5
פשרנים מדאי. תראו איזה הנהגה טובנ יש היום. יותר מפעם
משה
4
ומי קבע אולי מחר הוא כן ילמד איך אפשר לחרוץ גורל רוחני של בחור ישיבה שעכשיו לא לומד ואולי מחר כן
הללו
3
אין כאן אף היתר להתגייס גם למי שלא לומד רק לאחר שיש חוק והחוק מסדיר לתורתו אומנותו אז מחייב את כולם לשבת ללמוד ולא לגרום לעולם הישבות בעיות
יוני ל
2
לא דיברו על המצב היום,שהמטרה העיקרית היא לחלן אותם,והדברים פשוטים !!!
יואל
1
השאלה היא מדוע מכתבים אלה לא פורסמו עד האידנא? הרי הם רלוונטים מאין כמוהם וחשובים כל כך. מי רצה להסתיר אותם עד היום?
אלמ

