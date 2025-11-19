כשהמחלוקות גועשות והציבור סער, בהיכלי התורה בגבעת הישיבה שוררת דומיית קודש. הלומדים שקועים בלימודם, המראה מעורר ההשראה, המעיד על דבקותם של לומדי התורה, נצפה בשיאו, מי שלא נצפה היום בהיכל הישיבה המעוטר בארון הקודש המוזהב, הוא הדמות המפורסמת בישיבת פוניבז', הגאון רבי חיים ברמן, המכונה ה'מתמיד' של הישיבה, זה האיש אשר כבר כשבעים שנה שמקומו לא נפקד, גם בשמחות בניו וצאצאיו, תמיד היה ניצב על מקומו שוקד על תלמודו בדבקות מופלאה, היום משום מה, בחר ככל הנראה להתבודד ולהגות בתורה הק' באחד מחדרי השיעורים בישיבה.