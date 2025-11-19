שעה קצרה לאחר היוודע הפסק הדרמטי שניתן היום בנוגע לבעלות על גבעת ישיבת פוניבז', מגיש הצלם אלעזר פיינשטיין בשליחות אתר 'כיכר השבת' הצצה ראשונית, נדירה ומרגשת לרגעים נעלים של עוצמה, בהם קול התורה ממשיך להישמע בעוז בשני היכלי הישיבה בגבעת הישיבה.
כשהמחלוקות גועשות והציבור סער, בהיכלי התורה בגבעת הישיבה שוררת דומיית קודש. הלומדים שקועים בלימודם, המראה מעורר ההשראה, המעיד על דבקותם של לומדי התורה, נצפה בשיאו, מי שלא נצפה היום בהיכל הישיבה המעוטר בארון הקודש המוזהב, הוא הדמות המפורסמת בישיבת פוניבז', הגאון רבי חיים ברמן, המכונה ה'מתמיד' של הישיבה, זה האיש אשר כבר כשבעים שנה שמקומו לא נפקד, גם בשמחות בניו וצאצאיו, תמיד היה ניצב על מקומו שוקד על תלמודו בדבקות מופלאה, היום משום מה, בחר ככל הנראה להתבודד ולהגות בתורה הק' באחד מחדרי השיעורים בישיבה.
וברחובות העיר בני ברק, צהלה ושמחה, בגבעת פוניבז' נצפה נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן, צועד בראש מאות בחורים אשר מלווים אותו בשירה אדירה בניגון שחיבר הרה"ק מסקולען זצ"ל על הפסוק בתהילים (נ"ח, י"ב): "ויאמר אדם אך פרי לצדיק, אך יש אלהים שפטים בארץ". הפסוק משמש להדגיש שגם במצבים קשים, בסופו של דבר, אלוהים הוא השופט והוא יפעיל צדק על פני האדמה.
במקביל לחגיגות השמחה, ניכרה בשטח גם יזמות חריפה: בחורים מסוימים מיהרו לעשות עסק מהפסק של הבורר דוד חשין, והדפיסו בחוברות מיוחדות את כל נוסח פסק הדין. החוברות הללו נמכרו במקום במחיר של 15 שקל לחוברת קטנה ו20 שקל לגדולה.
בטוחים אנו, כי הקב"ה אומר בשעה זו לפמליה דיליה: "חזו חזו בני חבובי דמשתכחין בצערא דיליהון ועוסקין בחדוותא דיליה".
