תכונה רבה וחדווה נמהלת בתחושת הקלה בהיכל ישיבת חברון בגבעת מרדכי, עם קבלת הבשורה כי מחר (רביעי) בשעות הבוקר צפוי להשתחרר מהכלא הצבאי תלמיד הישיבה, הבחור יהודה בן עמרם. שחרורו המוקדם, שבא לאחר תקופת מאסר, התאפשר הודות למאמצים כבירים והשתדלות בלתי פוסקת מצד ראשי הישיבה, אשר פעלו בחלונות הגבוהים כדי להביא לסיום הפרשה.

כזכור, במהלך ימי מעצרו נשמעו קולות שונים בדבר אופי הגיבוי שניתן לבחור, זאת לנוכח שיקולים מורכבים שהונחו על שולחנם של קברניטי הישיבה. אולם כעת, עם בוא הבשורה על יציאתו לחופשי, נמוגו הספקות והוחלפו בגיבוי מלא ומקיף. בהנהלת הישיבה, בקרב הבוגרים ובשורות מאות התלמידים קיימת תמימות דעים בדבר חובת השעה להשיב את הבחור אל כור מחצבתו בכבוד הראוי.

בגבעת הישיבה נשלמות בשעות אלו ההכנות לקראת מעמד קבלת פנים חגיגית ומרוממת שתיערך עם הגעתו של בן עמרם לשערי הישיבה. במעמד צפויים ליטול חלק רבני הישיבה לצד מאות הבחורים, אשר יציינו את שובו של חברם לספסל הלימודים בריקודים ובשירת "והשיב לב אבות על בנים".