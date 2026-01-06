כיכר השבת
בהשתדלות ראשי הישיבה 

אחרי המעצר שטלטל את 'חברון': בן הישיבה ישוחרר מחר מהכלא הצבאי היישר לקבלת פנים חגיגית

בשורה משמחת בגבעת הישיבה: הבחור יהודה בן עמרם צפוי לצאת לחופשי בשעות הבוקר • השחרור המוקדם יצא לפועל לאחר השתדלות מאומצת של ראשי הישיבה • המונים צפויים להשתתף במעמד חזרתו להיכל הישיבה (עולם הישיבות)

3תגובות
היכל ישיבת חברון, אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)

תכונה רבה וחדווה נמהלת בתחושת הקלה בהיכל ישיבת חברון בגבעת מרדכי, עם קבלת הבשורה כי מחר (רביעי) בשעות הבוקר צפוי להשתחרר מהכלא הצבאי תלמיד הישיבה, הבחור יהודה בן עמרם. שחרורו המוקדם, שבא לאחר תקופת מאסר, התאפשר הודות למאמצים כבירים והשתדלות בלתי פוסקת מצד ראשי הישיבה, אשר פעלו בחלונות הגבוהים כדי להביא לסיום הפרשה.

כזכור, במהלך ימי מעצרו נשמעו קולות שונים בדבר אופי הגיבוי שניתן לבחור, זאת לנוכח שיקולים מורכבים שהונחו על שולחנם של קברניטי הישיבה. אולם כעת, עם בוא הבשורה על יציאתו לחופשי, נמוגו הספקות והוחלפו בגיבוי מלא ומקיף. בהנהלת הישיבה, בקרב הבוגרים ובשורות מאות התלמידים קיימת תמימות דעים בדבר חובת השעה להשיב את הבחור אל כור מחצבתו בכבוד הראוי.

בגבעת הישיבה נשלמות בשעות אלו ההכנות לקראת מעמד קבלת פנים חגיגית ומרוממת שתיערך עם הגעתו של בן עמרם לשערי הישיבה. במעמד צפויים ליטול חלק רבני הישיבה לצד מאות הבחורים, אשר יציינו את שובו של חברם לספסל הלימודים בריקודים ובשירת "והשיב לב אבות על בנים".

