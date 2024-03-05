פרויקט המגורים באישור חבר המועצת, המבחן הפומבי לילדי תל אביב, הכתבה מכיכר השבת שמככבת בערוצי השטנה של חמאס, חנוכת הבית בבית שמש עם הנגיד המפורסם והרבנים והדריכות לקראת פרסום מסקנות ועדת החקירה של אסון מירון (מעייריב)
ראש עיריית ירושלים ניר ברקת נועד עם נציגים חרדים והחליט לפעול לאישור הקמת בית כנסת בשכונת גבעת מרדכי בירושלים לזכרן של יעל ואביגיל גרוס ע"ה בישיבת המועצה השבוע • מסתמן: גם נושא ה'ספורטק' שעורר סערה במועצת העיר יעלה לדיון בישיבה ויתאפשר חופש הצבעה לחברי המועצה (חרדים, בארץ)
לאחר ריקודי הזעם, הגרפיטי והפשקווילים שהסעירו את ישיבת "חברון גבעת מרדכי", גם הבוקר (חמישי) נמשך הקרע הגלוי בין בחורי הישיבה להנהלה, כאשר בחורים רבים החרימו את סדר א'. במקביל מאמצי הפשרה נמשכים ומסתמן כי שמונת הבחורים שסולקו יתנצלו ויוחזרו לישיבה במוצאי השבת הקרובה (בארץ)
הסערה בישיבת "חברון גבעת מרדכי" נמשכת: לאחר הגרפיטי והפשקווילים, הוחלט בישיבה לסלק שמונה בחורים האחראים על המהומות. בתגובה - תלמידים בישיבה חתמו על עצומה להחרים את הלימודים בסדר א'. תלמיד: "תמיד ידענו שלדעתם של הבחורים יש אמירה. מישהו מנסה לשנות את זה עכשיו" (חדשות, חרדים)