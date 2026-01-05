בקבלת פנים לבחורים שהשתחררו | צפו משאו החריג של המנהיג הגרמ"ה הירש: "זו חוצפה לבקש להיכנס לצבא - ושם ודאי ירד ברוחניות" גדולי ישראל, ראשי ישיבות וקהל המונים התכנסו למעמד קבלת פנים לשני בחורי ישיבה ששוחררו מהכלא הצבאי - שם נכלאו בעוון לימוד תורה | שיאו של האירוע: משאו החריג והדרמטי של המנהיג ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, שהסביר בקולו מדוע אסור להתגייס לצבא ולמה זו חוצפה ממי שמבקש שנעשה זאת | ראש הישיבה גם הסביר את הממד ההיסטורי על קיומה של ארץ ישראל ונתינתה לעם היהודי - רק בזכות לומדי התורה | צפו בנאום המלא (חרדים)

חב חנני ברייטקופף כיכר השבת | 10:37