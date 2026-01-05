נאומו המלא של המנהיג הגרמ"ה הירש
גדולי ישראל בראשות המנהיגים ראשי הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי אברהם סאלים, התכנסו אמש (ראשון) בראשות קהל המונים לקבל את פניהם של הבחורים יצחק רביבו מישיבת רבינו חיים עוזר ויאיר סעדה מישיבת כסא רחמים, שנכלאו בעוון לימוד תורה ושוחררו מהכלא הצבאי.
שיאו של האירוע היה משאו החריג והדרמטי של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שדיבר על האיסור ללכת לצבא.
"כיכר השבת" עם התיעוד והתמלול המלא:
"היום זה מבחינה יום של שמחה, שמחה שבחורים שנתפסו על שלמדו תורה, נתפסו על זה, ונוכל לומר הזכות שנתפסו על זה. התפיסה זה קשה, ועכשיו שהם יצאו שניים, עבורם, זה יום של שמחה.
"מצד שני, זה יום של צער, היום של צער שאחינו בני ישראל לא מבינים הדבר הפשוט. הדבר הפשוט שזה חוצפה לבקש ממישהו להיכנס לצבא, וששם חס ושלום יכול לרדת הרמה שלו ברוחניות, ולא רק יכול לרדת, אלא ודאי ירד. וזה חוצפה לבקש דבר כזה!
"זה אסור לכל אחד להיכנס, וחוצפה מצדם לבקש. אין דבר כזה שמבקשים מבן אדם להוריד את הרמה של הרוחניות שלו.
"ושמעתי מאלו, מהציבור הרחב, ששואלים: 'למה לא, למה לא להקריב, אנחנו גם מקריבים, שיקריבו את הרוחניות שלהם'. מי שאומר את זה, לא מבין בכלל מה זה רוחניות, מה זה תכלית הבריאה, מה זה רבונו של עולם. זה שטות הכי גדול לומר דבר כזה! זה חוצפה לבקש מאדם לרדת מרמת הרוחניות שלו! וקל וחומר בן בנו של קל וחומר כשמדובר על עולם הישיבות רח"ל, כמו שכתוב 'ולא תקיא הארץ אתכם'.
"משל לבן מלך שהאכילוהו דבר מאוס, שאין עומד במעיו אלא מקיאו כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. נשאלת השאלה, למה יש מדינה בכלל? ויש רק תשובה אחת - בגלל לומדי התורה! לומדי תורה הם המקיימים את כל המדינה הזאת. וזה חוצפה ושטות לבקש דבר כזה! ולכן הדבר פשוט שכל גדולי ישראל בעבר והיום אוסרים ואוסרים בוודאי להיכנס לצבא.
"ואני רוצה להגיד עוד נקודה אחת שעולם החילוני צריך לחשוב על זה, על מה ולמה היו מוכנים בתש"ח ולפי מספרם ב-1948, שהיו מסכימים לתת ארץ ישראל ליהודים? מסיבה אחת, בגלל שכל הזמן היו שם יהודים בכל הדורות. בשנת 500 למספרם היה החורבן הגדול הגדול, סוף החורבן היה לפני כן כמה מאות שנה, אבל החורבן של ירושלים, של כל הקהילה בירושלים שאז היה שהקתולים תפסו את זה ועשו עוד חורבן ולכן בטלו אז כל הישיבות.
"ומה היה מאז? בכל הדורות, יותר מאלף שנים, זה רק היה אנשי תורה שבאו לארץ ישראל לבכות על החורבן ובאו ללמוד תורה, עזבו כל מה שהיה להם בחוץ לארץ ועלו לארץ ישראל כדי ללמוד תורה, ממילא כל הזמן היו יהודים בארץ ישראל, רק אנחנו היינו שם. מאות מאות שנים, יותר מאלף שנה - רק אנחנו היינו שם, התורה זה הסיבה שיש מדינה בכלל, ולכן הגויים נתנו לנו את זה. איזה עוד נקודה של חוצפה לא להכיר את המעלה של התורה.
"הקדוש ברוך הוא יתן שיבינו את זה ויכירו שתלמוד תורה תורה, שאסור להיכנס לכל מקום שאפשר שירד הרוחניות, אסור להיכנס".
0 תגובות