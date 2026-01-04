גדולי ישראל במעמד ( צילום: חנוך )

בטקס רב רושם בהשתתפות גדולי ישראלי וראשי הישיבות לצד קהל עצום, נערכה הערב (ראשון) קבלת פנים חגיגית שנעצרו בעוון לימוד תורה ונותקו מלימודם. קבלת הפנים נערכה לשני בחורי הישיבות - יצחק רביבו מישיבת רבינו חיים עוזר ויאיר סעדה מישיבת כסא רחמים.

במעמד, שנערך בבית המדרש של נדבורנא בבני ברק, השתתפו גדולי ישראל הליטאיים - בראשות הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דב לנדו, וכן הגאון רבי יהושע אייכנשטיין והגאון רבי מנחם צבי ברלין, ראש ישיבה חיים עוזר, הישיבה בה לומד יצחק רביבו. גם ראש ישיבת עטרת שלמה הגר"ח פיינשטיין השתתף. גדולי ישראל הספרדיים - הגאון רבי אברהם סאלים והגאון רבי שלמה ידידיה זעפרני, השתתפו גם הם במעמד המיוחד. ראש הישיבה הרב חנוך כהן וכן רב העיר בני ברק רבי מסעוד בן שמעון.

ראש הישיבה בדבריו ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

דברי ראש הישבה הגרמ"ה הירש הערב בפני המשתתפים:

ראש הישיבה פתח ואמר: "היום זה שמחה שבחורים שנתפסו על לימוד תורה, ואפשר לומר הזכות שנתפסו על זה, אבל סוף כל סוף התפיסה זה קשה, ועכשיו שהשתחררו שתיים זה יום של שמחה מצד שני זה יום של צער שאחינו בית ישראל לא מבינים את הדבר הפשוט".

ראש הישיבה הוסיף: "זה חוצפה לבקש ממישהו להיכנס לצבא וששם יכול חס ושלום להוריד את הרמה שלו ברוחניות, זה חוצפה דבר כזה, ואסור לכל אחד להיכנס לשם, אין דבר כזה שאדם יכול ללכת לשם".

ראש הישיבה אמר: "שמעתי כאלו שאומרים לציבור 'למה לא ללכת' - מי שאומר את זה לא מבין מה זה רוחניות, זה חוצפה לסכן את הרוחניות שלו וקל וחומר בן בנו של קל וחומר" סיים ראש הישיבה.

ראש הישיבה בדבריו ( צילום: שוקי לרר )

דברי ראש הישיבה הגר"ד לנדו במעמד קבלת הפנים לשני אסירי עולם התורה הערב:

ראש הישיבה פתח בדברי הערכה ואמר: "אשריכם שנתפסתם על דברי תורה. אנחנו חוששים מזה מאד, וחוששים בעיקר מההשפעות הקשות העלולות להיגרם אם יתמשכו המעצרים של בני ישיבות, ולכן אנחנו משתדלים מאד על ידי הנציגים ובעוד דרכים שחלילה לא יפריעו לבני ישיבות מתלמודם, ללא יוצא מן הכלל".

"אבל מי שנתפס על דברי תורה, אנחנו מלאי הוקרה על העמידה האיתנה, כנגד הפיתויים מחד, והקשיים מאידך, ומביעים את הערכתנו על ההכרזה שלהם: 'מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה שאנחנו אוהבים את התורה'.

ראש הישיבה הוסיף: "כשר' עמרם בלוי נאסר בכלא, החזו"א בא לבקרו, והחזו"א אמר בשעתו, לא ר' עמרם נמצא בכלא, אלא השבת נמצאת בכלא! "כאשר בן ישיבה מוטל בכלא רק בגלל שהוא חפץ ללמוד תורה, לא הוא בכלא! התורה עצמה נמצאת רחמנא ליצלן בכלא!"

"ידע כל מי ששותף לפשע הזה, להטיל את התורה הקדושה, תורת השם, מאחורי סורג ובריח: אתם לא נלחמים עם בשר ודם, אתם נלחמים עם התורה ועם נותנה יתברך שמו, רחמנא ליצלן. לדאבוננו אנחנו נמצאים בגלות בין יהודים, וכולנו תפילה שהשם יעזרנו שבמהרה יפדנו מגלותנו זו ונלמד תורה בשקט ובטח".

גדולי ישראל נכנסים למעמד

קבלת הפנים הערב בבני ברק ( צילום: יענקי לוין )

