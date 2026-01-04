גדולי ישראל יקבלו הערב (ראשון) את פניהם של שני בחורי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה, ברחובה של עיר בבני ברק.
קבלת הפנים תיערך לשני בחורי הישיבות - יצחק רביבו מישיבת רבינו חיים עוזר ויאיר סעדה מישיבת כסא רחמים.
בשל המעצר הנפשע, גדולי ישראל קיבלו החלטה לערוך לשני הבחורים שחזרו מהמעצר קבלת פנים גדולה ברחובה של העיר.
על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', במעמד ישתתפו גדולי ישראל הליטאיים - בראשות הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דב לנדו, וכן הגאון רבי יהושע אייכנשטיין והגאון רבי מנחם צבי ברלין, ראש ישיבה חיים עוזר, הישיבה בה לומד יצחק רביבו.
גדולי ישראל הספרדיים - הגאון רבי אברהם סאלים והגאון רבי שלמה ידידיה זעפרני, צפויים גם להשתתף במעמד המיוחד.
המעמד יתקיים בשעה שבע בערב בהיכל נדבורנה ברחוב חידושי הרי"ם 16 בבני ברק. גדולי ישראל אף צפויים לשאת נאומים בעת מעמד קבלת הפנים.
