הערב: קבלת פנים ענקית לבחורים שנעצרו עם כל גדולי הדור | כל הפרטים

גדולי ישראל בראשות הגרמ"ה הירש, הגר"ד לנדו והגר"א סאלים ועוד, יקבלו הערב את פניהם של שני בחורי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה | המעמד יתקיים בהיכל נדבורנא בבני ברק (חדשות חרדים)

גדולי ישראל באירוע לבני ישיבות | ארכיון (צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו)

גדולי ישראל יקבלו הערב (ראשון) את פניהם של שני בחורי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה, ברחובה של עיר בבני ברק.

קבלת הפנים תיערך לשני בחורי הישיבות - יצחק רביבו מישיבת רבינו חיים עוזר ויאיר סעדה מישיבת כסא רחמים.

בשל המעצר הנפשע, גדולי ישראל קיבלו החלטה לערוך לשני הבחורים שחזרו מהמעצר קבלת פנים גדולה ברחובה של העיר.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', במעמד ישתתפו גדולי ישראל הליטאיים - בראשות הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דב לנדו, וכן הגאון רבי יהושע אייכנשטיין והגאון רבי מנחם צבי ברלין, ראש ישיבה חיים עוזר, הישיבה בה לומד יצחק רביבו.

גדולי ישראל הספרדיים - הגאון רבי אברהם סאלים והגאון רבי שלמה ידידיה זעפרני, צפויים גם להשתתף במעמד המיוחד.

המעמד יתקיים בשעה שבע בערב בהיכל נדבורנה ברחוב חידושי הרי"ם 16 בבני ברק. גדולי ישראל אף צפויים לשאת נאומים בעת מעמד קבלת הפנים.

הם לא נעצרו בעוון לימוד תורה זה לא אמת הם נעצרו כי לא התייצבו .אני בעד לימוד תורה .מי שגורם לכל הסיפור אלו שלא לומדים וקבלו הוראה לא להתגייס זה בפרוש עוול כפול קודם כל גורמים לאלו שלומדים נזק ודבר שני הם עוברים על אסור לא תעמוד על דם רעך
משה

