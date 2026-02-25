הגאון רבי דוד כהן בשעור בישיבה חסידית ( צילום: שוקי לרר )

אלפי בחורי ישיבות בעלזא מכל רחבי הארץ, אשר ישבתו בשבת קודש הקרובה - שבת זכור, בצל הקודש של האדמו"ר מבעלזא, התבשרו על מעמד תורני מיוחד שייערך בערב שבת קודש, שעה קצרה לפני כניסת השבת. בשעה 15:15 בדיוק, יופיע בהיכל בית המדרש המרכזי חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון, וימסור שיעור עיוני עמוק בסוגיית "תקפו כהן" ושיחת חיזוק לקראת ימי הפורים.

המודעה בבעלזא

השיעור, שצפוי להימשך כשעה, ייערך בהשתתפות ראשי הישיבות של בעלזא וצוותי החינוך, כשהוא מפגיש בין עומק הלמדנות של עולם הישיבות הליטאי לבין אחת החסידויות הגדולות בעולם.

בקרב הבחורים נרשמת דריכות שיא, ודפי 'מראי מקומות' מפורטים על סוגיית השיעור יפורסמו בלוחות המודעות בהמשך היום, כדי לאפשר הכנה ראויה לשיעור התורני.