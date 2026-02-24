ועל הניסים: במעמד נרגש ונעלה ערך אמש, בליל ז' אדר, האדמו"ר מויז'ניץ הערב סעודת הודאה במעונו במושב 'אורה', לציון כ"ו שנים ליום הצלתו מגיא צלמוות, מתאונת דרכים מחרידה בשערי עיה"ק ירושלים.

סביב השולחן זכו להסב נגידי החסידות שתרמו סכומי עתק עבור 'קמחא דפסחא' לק"ק ויז'ניץ באלעד.

בטיש השתתף גם, חתד"נ האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, שגם נשא דברות קודש לפני ציבור החסידים, תוך שהוא מזכיר חסדי הבורא במהלך כל השנים.

הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ באלעד נשא דברים מעומק הלב בקול נשנק מבכי, תוך שהוא מבקש מלפני בורא כל יצור, למען יחוס על עם עני ואביון, ונזכה במהרה לראות את הרבי בתפארת מלכותו במקום מושבו בקריית מלך רב, מנהיג עדתו על מי מנוחות.

במהלך הטיש הנעימו בשירה ובזימרה, תוך שהאדמו"ר מעודד השירה בעוז, ובפרט בשירת 'יש בורא עולם', כשלאחר מכן הרחיב בדברות קודש ברום שירת ניגוני קודש אלו.

בדברים נרגשים הרחיב האדמו"ר מויז'ניץ את נס הצלתו, תוך שהוא מפרט את סדרי הימים וגולל נשכחות תוך שהוא מזכיר את כל היהודים שזכו לעמוד לעזר ולאחיסמך בעת זו.

האדמו"ר תיאר בהתרגשות את ביקורו של מרן בעל 'שבט הלוי' זי"ע בבית הרפואה תיכף אחר התאונה.

בסיום המעמד, לאחר ברכת המזון, עברו הנגידים לפני הקודש לקבלת תשורה נאה לקראת חג הפסח, שי על עמידתם האיתנה לימין מפעלות הצדקה.