כוננות שיא במזרח התיכון

דריכות בישראל: נערכים לאפשרות שווטו אמריקני יוטל במכת הפתיחה על איראן, נתניהו מכנס דיון מצומצם

איך תראה מכת הפתיחה במתקפה על איראן? האם היא תהיה אמריקנית נטו, או תתאפשר התערבות ישראלית? | דיווח: ההבנה בישראל שיהיה אור ירוק לפעול באיראן במקרה שישראל תותקף ישירות ואף אם רק יהיו תכנונים לתקיפה נגד ישראל | נתניהו כינס הערב דיון ביטחוני מצומצם ברקע ההתפתחויות (אקטואלי, ביטחון)

נתניהו בכנסת, היום (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

במזרח התיכון שוררת דריכות רבה מפני אפשרות, שנראית קרובה מתמיד, ובה תותקף בידי ארצות הברית. אך האם ישראל תהיה חלק ממכת האש?

בכאן חדשות דווח הערב (שני) כי בישראל נערכים לאפשרות ולפיה ארצות הברית תטיל הגבלות "וטו" על תקיפה של צה"ל באיראן - לפחות ב"מכת הפתיחה", השעות הראשונות אחרי תחילת המתקפה האמריקנית.

לפי הדיווח, של איתי בלומנטל, ההבנה כרגע היא שנכון לעתה טרם התקבלה החלטה אמריקנית לגבי מכת הפתיחה - אם תהיה של ארצות הברית לבד, ללא השתתפות מדינות נוספות, או שמא במעורבות ישראלית.

יחד עם זאת, כך דווח, בישראל מבינים שיקבלו "אור ירוק" מטראמפ לתקוף באיראן, אפילו באופן מיידי, אם ישראל תותקף בידי איראן ישירות או אפילו אם איראן תתכנן מתקפה לעבר ישראל.

בתוך כך הערב כינס ראש הממשלה דיון ביטחוני מצומצם בהשתתפות הרמטכ"ל אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כ"ץ. לפי הדיווח של מוריה אסרף בחדשות 13 - שעתיים הוקצו לדיון, שנקבע היום בבוקר.

10
שתתחיל כבר המתקפה על אירן חזק
אליה
9
היום תתחיל מתקפה
אליה
8
יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו
גאה להיות משתמט

