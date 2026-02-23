כיכר השבת
משאית התנגשה בניידת, הנהג ברח מהמקום: זה מה שהתגלה לאחר המרדף

משאית פגעה בניידת משטרתית ובמספר כלי רכב נוספים בשומרון, ונהג המשאית ברח מהמקום | לאחר מרדף החשוד נעצר. בבדיקה התברר כי הוא שרוי תחת השפעת אלכוהול (בארץ)

מהזירה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

במהלך פעילות של שוטרי תחנת אריאל במחוז ש״י, פגעה משאית בניידת משטרתית ובמספר כלי רכב בעת ששהו בצומת תפוח.

כתוצאה ממקרה זה, נפגע שוטר באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בביה״ח.

נהג המשאית ברח מהמקום. לאחר מרדף קצר הוא נעצר על ידי השוטרים יחד עם חשוד נוסף, ובבדיקתם התברר כי הנהג היה שרוי תחת השפעת אלכוהול. השניים, תושבי אל-מוע׳ייר בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

על פי המשטרה, חקירת נסיבות המקרה שעודנה נמשכת, הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון יחד עם חוקרי הפח״ע והמודיעין של היחידה המרכזית במחוז ש״י.

1
בטח נמלט רגלית ושתה אלכוהול שזה תהיה סיבה אבל אל תשכחו שחשבו שמדובר בפיגוע
בהתחלה חשדו בפיגוע

