במהלך פעילות של שוטרי תחנת אריאל במחוז ש״י, פגעה משאית בניידת משטרתית ובמספר כלי רכב בעת ששהו בצומת תפוח.

כתוצאה ממקרה זה, נפגע שוטר באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בביה״ח.

נהג המשאית ברח מהמקום. לאחר מרדף קצר הוא נעצר על ידי השוטרים יחד עם חשוד נוסף, ובבדיקתם התברר כי הנהג היה שרוי תחת השפעת אלכוהול. השניים, תושבי אל-מוע׳ייר בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

על פי המשטרה, חקירת נסיבות המקרה שעודנה נמשכת, הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון יחד עם חוקרי הפח״ע והמודיעין של היחידה המרכזית במחוז ש״י.