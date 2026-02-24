מכה לנתניהו וסמוטריץ': צו המע"מ של שר האוצר בוטל בכנסת

מליאת הכנסת דחתה הלילה (בין שני לשלישי) את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין עליו חתם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', צו אשר מכפיל את הפטור ממע"מ על יבוא אישי, לסכום של 150 דולר.

25 חברי כנסת תמכו באישור הצו, אל מול 59 שהתנגדו לאישורו. בין חברי הכנסת שהתנגדו היו ח"כים מהקואליציה, כולל מ'הליכוד', וזה לאחר שראש הממשלה, בנימין נתניהו, הבין כי הקואליציה צפויה להפסיד בהצבעה והעניק חופש הצבעה לחבריו. יצוין כי גם ח"כ יצחק גולדקנופף הצביע נגד הצו.

בתחילת הדיון, הודיע השר סמוטריץ', כי "אם הצו הזה ייפול – אחתום על צו חדש כי אני נחוש להוזיל את יוקר המחיה".

ח"כ אלי דלל מהליכוד, שהיה בין אלו שהובילו את המרד בקואליציה, אמר: "הפעילות הזו גוזרת גזר דין מוות על המגזר העסקי. אני מדבר פה על העסקים הקטנים. יוקר המחיה נמצא בדיור, בשכירות ובמזון ושם לצערי לא טיפלו בשלוש שנים האחרונות".

שר האוצר סמוטריץ׳ אמר לאחר ההפסד: "השמאל הכלכלי בליכוד מנסה לנצח את אזרחי ישראל בשירות המונופולים ובשביל כמה קולות בפריימריז.

"בזמן שרה״מ נתניהו עסוק בבטחון ישראל, קומץ ח"כים בליכוד עסוקים בפוליטיקה קטנה ויחד עם האופוזיציה רוצים לגרום לכולנו לשלם ביוקר".

לדבריו: "לא אתן לציבור להפסיד. אינטרסים אישיים צרים לא ינצחו את טובת אזרחי ישראל. אני לא מתכוון לוותר ולהיכנע לשמאל. אחתום בע"ה על צו חדש ואמשיך לדאוג לאזרחי ישראל. אל מול כל השמאל, יכול להיות כאן זול!".

ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הגיב ואמר: "לנתניהו אין קואליציה והממשלה שלו מתפוררת. הוא לא שולט אפילו במפלגה שלו. הוא וסמוטריץ שוב הושפלו היום במליאה. נמשיך להיאבק בכנסת מול הממשלה הגרועה בתולדות המדינה".