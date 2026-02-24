כיכר השבת
לקראת ההילולא ולרגל היארצייט

האחים לבית סאסוב והחסידים התאחדו בתפילה בטבריה בראשות האדמו"ר | תיעוד

לרגל יום היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מסאסוב ע"ה, פקד בנה האדמו"ר מסאסוב, בראש קהל חסידיו, את קברה בבית העלמין בעיה"ק טבריה. למסע התפילה הצטרפו אחיו הרבנים: הגה"צ רבי משה טייטלבוים, רבם של חסידי סאטמר בירושלים, הגה"צ רבי שלמה טייטלבוים מאלעסק, וגיסו הגה"צ רבי דוד מאניש רבינוביץ, בנו של האדמו"ר ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל | הרבי העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט, וכן נשא תפילה מיוחדת על ציון אביו האדמו"ר בעל ה'מנחת יו"ט' מסאסוב זיע"א, לקראת יומא דהילולא החל ביום י"א אדר | לאחר התפילה ערך הרבי 'לחיים טיש' במבואות בית העלמין (חסידים)

האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מסאסוב בתפילה בבית העלמין בטבריה (צילום: מ. אדלר )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

רוֹעֶה נֶאֱמָן הָיָה

||
1

קַדֶּשׁ כׇל בְּכוֹר

|

ברוב הוקרה והערכה

|

בבית החסידים

|

לקראת ההילולא ולרגל היארצייט

|

העתירו בתפילות

|

בשילוב סיום הש"ס

||
3

צהלה ושמחה

||
1

מפגן של כבוד

|

העתירו בתפילות

||
1

ניחוח של פעם

||
2

ענבי הגפן

||
1

אחרי שעזב את ביתר

||
6

לא משאירים אף אחד מאחור

||
1

סיכום המסע המפואר

|

אירוע ראשון בהיכל הגדול

||
1

לא יודע מה יולד יום

||
4

חגיגה בכל בית בשכונה

||
3
ש

תיעוד וסיקור

חיים רוזנבוים|מקודם

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר