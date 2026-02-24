במזרח התיכון ממתינים בציפייה מהולה בדריכות לקראת מתקפה אמריקנית אפשרית על איראן. יחד עם זאת טרם ברור איך תראה המתקפה, באילו עוצמות היא תהיה - ובעיקר: כמה זמן היא תמשך.
לשאלה האחרונה עלולות להיות מספר אפשרויות, חלקן לא ניתנות לחיזיון מוקדם ויכולות להתפתח תוך כדי הלחימה בהתאם להתתרחשויות.
יחד עם זאת בישראל שוררת הערכה ולפיה ארצות הברית תוכל לבצע מתקפה אינטנסיבית באיראן רק למשך ארבעה עד חמישה ימים. כך דווח היום (שלישי) בעיתון הבריטי פיינשל טיימס.
לפי הדיווח, שהתבסס על גורמי מודיעין בישראל, ארצות הברית תוכל להמשיך במתקפה למשך שבוע - רק אם זו תתבצע בעצימות נמוכה.
ההערכה הזו לפי הדיווח היא על אף הימצואתה של נושאת המטוסים ג'רלד פורד באזור. בנוסף לנושאת המטוסים הנוספים שכבר הגיעה מוקדם יותר למים הסמוכים לאיראן.
0 תגובות