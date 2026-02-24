כיכר השבת
כוננות שיא

דיווח מטריד: ארצות הברית יכולה לתקוף באיראן רק למשך ימים ספורים

גורם מודיעין ישראלי צוטט בעיתון הבריטי "פייננשל טיימס" טוען כי היכולת של ארצות הברית לתקוף באיראן באופן אינטנסיבי  מוגבל לארבעה עד חמישה ימים בלבד | לדבריו, ארה"ב תוכל לתקוף שבוע אבל "בעצימות נמוכה" (צבא וביטחון)

F22 (צילום: SHUTTERSTOCK)

במזרח התיכון ממתינים בציפייה מהולה בדריכות לקראת מתקפה אמריקנית אפשרית על . יחד עם זאת טרם ברור איך תראה המתקפה, באילו עוצמות היא תהיה - ובעיקר: כמה זמן היא תמשך.

לשאלה האחרונה עלולות להיות מספר אפשרויות, חלקן לא ניתנות לחיזיון מוקדם ויכולות להתפתח תוך כדי הלחימה בהתאם להתתרחשויות.

יחד עם זאת בישראל שוררת הערכה ולפיה תוכל לבצע מתקפה אינטנסיבית באיראן רק למשך ארבעה עד חמישה ימים. כך דווח היום (שלישי) בעיתון הבריטי פיינשל טיימס.

לפי הדיווח, שהתבסס על גורמי מודיעין בישראל, ארצות הברית תוכל להמשיך במתקפה למשך שבוע - רק אם זו תתבצע בעצימות נמוכה.

ההערכה הזו לפי הדיווח היא על אף הימצואתה של נושאת המטוסים ג'רלד פורד באזור. בנוסף לנושאת המטוסים הנוספים שכבר הגיעה מוקדם יותר למים הסמוכים לאיראן.

0 תגובות

3
די לבלבולי המוח וההפחדות המיותרות
בשביל זה כל הנושאות מטוסים?
2
שטויות
יוסי
1
זה מספיק זמן ע"מ להסב להם נזק אנוש וגם לגרום לכלכלה שלהם לרדת לטמיון.להפיל את המשטר צריך רק ראש יהודי חכם ונבון
זכריה חג'בי

