לא משאירים אף אחד מאחור הכנות לפורים בסלאנים: אברכי החסידות בבית שמש התכנסו עם כניסתו של חודש השמחה, התכנסו חסידי סלאנים בעיר בית שמש לכינוס מיוחד שנערך במתחם חוות עמק איילון שבמבוא חורון, הכינוס הוקדש כולו לביסוס וחיזוק קופת הצדקה הפנימית של החסידות בעיר | המעמד נערך מתוך מטרה להבטיח כי גם השנה יוכלו משפחות האברכים הנזקקות לחגוג את ימי הפורים והפסח בכבוד ובהרחבה | במהלך הכינוס נשאו דברים רבני ומשפיעי החסידות, שעמדו בדבריהם על חשיבותה המעלה של צדקה, הרבנים עוררו את הציבור לנצל את ימי הפורים ולאסוף צדקה במהלך ימי הפורים בקרב כלל ישראל (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:37