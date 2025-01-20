מנופה של ירושלים נגדעה הבוקר בפתע פתאום הדמות היוקדת של הגה"ח רבי נפתלי צבי (הערשל) וינברג זצ"ל מפארי וחשובי חסידי סלאנים, אשר השיב נשמתו הזכה והטהורה לבוראה הבוקר בפתע פתאום והוא בן 73 בפטירתו | מסע ההלוויה כעת בירושלים (דיין האמת)
לרגל יומא דהילולא של רבי מרדכי
חיים מסלונים זצ"ל
שחל בתאריך י"ב בטבת – כיכר השבת עם שורות קצרות לזכרו של
אחד מגדולי החסידים בחצר סלונים |
שנטל על עצמו את עול
ההנהגה, אך סירב לכל סממן של כבוד |
עמוד התפילה והעבודה
(יהדות
ואקטואליה)
לראשונה בסלאנים: מוסדות עצמאיים - "בגלל הממ"חים" | שב"כ התריע, הנהלים חודדו: האיום החדש של גורמי הטרור | כינוס חירום במאה שערים: האדמו"ר נחלץ לעזרת אחיו | האדמו"ר "השמיעס" לעצמו: "ספר התורה נפל בגללי" | שלג ראשון בסטמפורד היל: סמל החטופים מככב | הבחורים חוגגים על "הוראת שעה" מהמלחמה (מעייריב)
ברמה ב' בעיר בית שמש נערך ברוב פאר והדר מעמד 'הנחת אבן הפינה' ל'תלמוד תורה' דחסידי סלאנים בעיר | אחר המעמד הגדול ערך האדמו"ר טיש לחיים בהיכל ביהמ"ד ויז'ניץ בית שמש בסמיכות מקום בהשתתפות אדמור"י ורבני העיר (חסידים)
פרשת חטיפת עובד הזר בבני-ברק: כתב אישום חמור הוגש אמש לבית-המשפט בתל-אביב על-ידי עו"ד ניצן שפיר מפרקליטות מחוז תל-אביב נגד שני צעירים, בחורים מחסידות סלאנים, בגין שוד בנסיבות מחמירות וחטיפה. בנוסף, מיוחס לאחד הנאשמים עבירה של הדחה בחקירה ע"י איומים (בארץ)