מחאת הענק של קהילות החסידים מול שערי כלא 10

ערב דרמטי נוסף מול שערי כלא 10: קהילות החסידים בראשות האדמו"רים והמשפיעים מתכנסים גם הערב (רביעי) למחאת ענק מול כלא 10 שם עצורים תלמידי ישיבות ואברכים שנעצרו בעוון לימוד תורה. "כיכר השבת" העביר את עצרת המחאה בשידור חי.

במחאת הקהילות החסידיות הערב משתתפים ציבור חסידות פינסק קרלין בראשות האדמו"ר, ציבור חסידות סלאנים, קהילות גור - ערד, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן - גאב"ד שערי הוראה ומרבני בני ברק, הגאון רבי ישראל פישביין - רבה של קהילת גור בפתח תקווה, ועוד.

אלפי קהילות החסידים פתחו את עצרת המחאה בזעקה: "שחררו אותם מהגהינום. בושה!".

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, מגדולי הפוסקים החסידיים: "עברנו את השואה בה נטבחו 6 מיליון יהודים, הגענו לכאן ופה אחינו התועים שירדו עד לתהום עושים תחרות ביניהם מי תוקע יותר סכינים לציבור שומרי התורה והמצוות בארץ ישראל. עברנו את השואה נתגבר גם עליהם".

בעצרת השמיעו גדולי האדמו"רים וצדיקי הדור את דבר המחאה נגד התנכלות השלטונות ללומדי התורה בארץ ישראל, וזעקת מחאה נגד מעצרם של תלמידי הישיבות והאברכים העצורים בכלא 10.

הציבור הענק סיים את העצרת של קהילות החסידים בתהלוכת מחאה לעבר הכלא.