המחאה מול כלא 10 מתעצמת

"עברנו את השואה נתגבר גם עליהם": קהילות החסידים במחאת ענק | תיעוד

קהילות החסידים בראשות האדמו"רים והמשפיעים מתכנסים גם הערב למחאת ענק מול כלא 10 שם עצורים תלמידי ישיבות ואברכים | "כיכר השבת" העביר את עצרת המחאה בשידור חי (חרדים)

מחאת הענק של קהילות החסידים מול שערי כלא 10

ערב דרמטי נוסף מול שערי : קהילות החסידים בראשות האדמו"רים והמשפיעים מתכנסים גם הערב (רביעי) למחאת ענק מול כלא 10 שם עצורים ואברכים שנעצרו בעוון לימוד תורה. "כיכר השבת" העביר את עצרת המחאה בשידור חי.

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן בנאומו (צילום: שיא לייב)

במחאת הקהילות החסידיות הערב משתתפים ציבור חסידות פינסק קרלין בראשות האדמו"ר, ציבור חסידות סלאנים, קהילות גור - ערד, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן - גאב"ד שערי הוראה ומרבני בני ברק, הגאון רבי ישראל פישביין - רבה של קהילת גור בפתח תקווה, ועוד.

אלפי קהילות החסידים פתחו את עצרת המחאה בזעקה: "שחררו אותם מהגהינום. בושה!".

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, מגדולי הפוסקים החסידיים: "עברנו את השואה בה נטבחו 6 מיליון יהודים, הגענו לכאן ופה אחינו התועים שירדו עד לתהום עושים תחרות ביניהם מי תוקע יותר סכינים לציבור שומרי התורה והמצוות בארץ ישראל. עברנו את השואה נתגבר גם עליהם".

בעצרת השמיעו גדולי האדמו"רים וצדיקי הדור את דבר המחאה נגד התנכלות השלטונות ללומדי התורה בארץ ישראל, וזעקת מחאה נגד מעצרם של תלמידי הישיבות והאברכים העצורים בכלא 10.

הציבור הענק סיים את העצרת של קהילות החסידים בתהלוכת מחאה לעבר הכלא.

האדמו"ר מפינסק קרלין במחאת הענק של קהילות החסידים מול שערי כלא 10 (צילום: דוד ארזני)
הגרש"א שטרן במחאת קהילות החסידים (צילום: דוד ארזני)
מחאת הענק של קהילות החסידים מול שערי כלא 10 (צילום: דוד ארזני)
מחאת הענק של קהילות החסידים מול שערי כלא 10 (צילום: דוד ארזני)

תוכן שאסור לפספס:

