מתחם הסופרים: חסידי גור שמעו דברי נועם מהאדמו"ר ממיאלען בהילולת רבם זי"ע

לרגל יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זי"ע, התכנסו חסידי גור המתגוררים במתחם הסופרים בב"ב לסעודת הילולא בבית החסידים של גור | במהלך הסעודה זכו לשמוע דברי נועם מפי האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונה (חסידים)

הילולת ה'בית ישראל' מגור זי"ע במתחם הסופרים (צילום: י. פריד)
