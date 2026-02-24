בחשבון ה-X הרשמי של המפלגה הרפובליקנית בסנאט שיגרו הלילה איום ברור לעבר טהרן תוך קריאה לאיראן לקחת ברצינות את דברי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

בציוץ שפורסם הלילה בחשבון הרשמי נכתב: "הזמן אוזל, המשטר האיראני צריך לקחת ברצינות את דבריו של הנשיא".

בינתיים, באיראן שיגרו הלילה איום מחודש משלהם וסגן שר החוץ של איראן, קאזם חריבאבדי, הזהיר: "כל תוקפנות תביא לתוצאות שמעבר לגבולות המדינה המותקפת, ומי שייזום או יתמוך בפעולות כאלה יישא באחריות".

שר החוץ האיראני קרא: "לכל המדינות המחויבות לשלום ולצדק לנקוט בצעדים משמעותיים כדי למנוע הסלמה נוספת".

כזכור, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכחיש הלילה את הדיווחים על אזהרות ששלח יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין, בנוגע לתקיפה אמריקאית באיראן.

לדברי הנשיא: "סיפורים רבים בתקשורת ה"פייק ניוז" מסתובבים וטוענים שהגנרל דניאל קיין מתנגד לכך שנצא למלחמה עם איראן. הכתבה אינה מייחסת את שפע הידע הזה לאף אחד, והיא שגויה ב-100%".

טראמפ הוסיף: "הגנרל קיין, כמו כולנו, היה מעדיף שלא לראות מלחמה, אך אם תתקבל החלטה לפעול נגד איראן ברמה צבאית, זו דעתו שמדובר יהיה במשהו שניתן לנצח בו בקלות. הוא מכיר היטב את איראן משום שהיה אחראי על "מידנייט האמר", התקיפה על פיתוח הגרעין האיראני. זה פוצץ לרסיסים על ידי מפציצי ה-B-2 הנהדרים שלנו".

"קיין הוא לוחם גדול ומייצג את הצבא החזק ביותר בכל מקום בעולם", הוסיף הנשיא. לדבריו, "הוא לא דיבר על כך שלא נפעל נגד איראן, ואפילו לא על התקיפות המוגבלות המזויפות שקראתי עליהן. הוא יודע רק דבר אחד, איך לנצח, ואם ייאמר לו לעשות זאת, הוא יוביל את הכוחות".

"כל מה שנכתב על מלחמה פוטנציאלית עם איראן נכתב באופן שגוי ובכוונה תחילה. אני זה שמקבל את ההחלטה", סיכם נשיא ארה"ב, והוסיף: "הייתי מעדיף הסכם מאשר שלא יהיה, אך אם לא נגיע להסכם - זה יהיה יום רע מאוד עבור אותה מדינה, ולצערי הרב גם עבור תושביה, משום שהם אנשים נהדרים ונפלאים, ודבר כזה לא היה אמור לקרות להם לעולם".