בבוקר שאחרי ההפסד הצורב של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' לאחר שהקואליציה דחתה את צו המע"מ של סמוטריץ', בכירים בסיעות החרדיות מודאגים כי מדובר בפרומו לקראת ההצבעה על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

לדברי בכיר ב'יהדות התורה': "המפלה של נתניהו בצו המע"מ צריכה ללמד אותנו לאן אנחנו צועדים בסוגיית הגיוס, נתניהו איבד שליטה על הקואליציה בכלל ועל סיעת 'הליכוד' בפרט".

הבכיר הוסיף: "אנחנו בשנת בחירות ופריימריז, נתניהו מצהיר שיהיה רוב לחוק הגיוס אבל עד כה במשך שלוש שנים לא הגענו לשלב ההוכחה, הוא לא היה צריך להוכיח שאכן יש רוב לחוק וכנראה שנגיע למבחן הזה וספק אם הוא יעמוד בו".

חבר כנסת בש"ס הוסיף: "חברי הכנסת של הליכוד הרימו את הראש, עומדים על דעתם ולא חוששים, מי שרוצים להיבחר שוב בפריימריז ומי שיודעים שאין להם מה להפסיד ובכל מקרה הם לא ימשיכו לכנסת הבאה, זו התקופה הכי מסוכנת לחקיקה מורכבת כדוגמת חוק הגיוס, אנחנו באירוע לא פשוט".

כזכור, כפי שדווח לראשונה ב'כיכר השבת', יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, העריך כי הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו בסמוך למועד המקורי, באמצע חודש אלול.

בשיחה עם רבנים בטבריה, שם שהה דרעי במהלך השבת האחרונה, העריך יו"ר ש"ס כי הבחירות יתקיימו באמצע חודש אלול.

בכנסת מעריכים כי בסיעות הקואליציה יעדיפו שהבחירות יתקיימו לפחות שבוע לפני ראש השנה כדי לאפשר לעשרות אלפי המאמינים שטסים לציון רבי נחמן באומן להצביע בבחירות.

התאריך עליו מדברים בקואליציה, כך גם דרעי עצמו מעריך, הוא יום שלישי י"ט אלול, שבוע וחצי לפני ראש השנה, 01/09 למניינם.