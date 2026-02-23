כיכר השבת
מפגן של כבוד

לראשונה בטבריה עילית | רחוב ויצמן נחסם לרגל מעמד הכנסת ספר תורה של ברסלב 

מעמד קידוש השם בשכונת נוף כנרת: רחובותיה המרכזיים של טבריה עילית נחסמו לראשונה לתנועה לרגל מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש של ברסלב בעיר • רבנים, אישי ציבור ומאות תושבים ליוו את התורה בשירה ובריקודים (חסידים)

הכנסת ס"ת לביהמ"ד ברסלב בטבריה (צילום: ברסלב טבריה עילית)

בשמחה גדולה והתרגשות עצומה חגגו בשבוע שעבר מאות תושבי טבריה עילית, ובמרכזם בני קהילת 'ברסלב טבריה עילית', מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש המרכזי של החסידות. בית המדרש, שהוקם לרווחת כלל חסידי באזור, קרוי על שמו ולזכרו של הגה"ח רבי שלמה זלמן חשין זצ"ל.

החגיגות החלו במעמד סיום כתיבת האותיות שנערך בבית משפחת חשין בשכונת נוף כנרת פוריה. אל הבית נהרו רבני העיר ואישי ציבור בולטים, ביניהם הגאון רבי זאב ווקסברגר והגאון רבי שמואל לובין, לצד רבנים חשובים נוספים שעלו לכתוב אות בספר התורה.

ספר התורה נתרם על ידי משפחת ביטר מהרצליה, לעילוי נשמת המחנכת הדגולה מרת שושנה ביטר ע"ה. בין המשתתפים נראו גם ראש עיריית טבריה, מר יוסי נבעה, ונציגי ציבור שבאו לחלוק כבוד לתורה ולקהילה המתפתחת.

שיאו של האירוע נרשם כאשר יצאה התהלוכה לרחובות העיר. לראשונה בתולדות השכונה, ולאחר מאבק עיקש של עסקני הקהילה בסיועו המסור של חבר המועצה דוד חזיזה, אישרה המשטרה לחסום את רחוב וייצמן, עורק התנועה המרכזי המחבר בין טבריה עילית לעיר התחתית.

העסקנים הבהירו לגורמי האכיפה כי לא ייתכן שדווקא למעמד קדוש זה לא יינתן אישור שניתן לאירועים אחרים בעיר. המשטרה קיבלה את הדברים, ובמפגן של קידוש השם וגאון יהודי, יצאו אלפי תושבים, בהם גם רבים שאינם שומרי מצוות לעת עתה, מבתיהם וקיבלו את התורה בריקודים ובשמחה לאורך הרחוב הראשי.

עם הגעת ספר התורה להיכל בית המדרש 'היכל רבי שלמה זלמן', כובד באמירת "לדוד מזמור" הרב משה חיים שניידר, ראש כולל קאליסק, בשאר המזמורים התכבדו ראשי הקהילה. לאחר מכן הסבו הקהל לסעודת מצווה חגיגית כיד המלך.

במהלך הסעודה נשא דברים המשפיע הרה"ח רבי איתמר לייפער שהגיע במיוחד מירושלים והלהיב את הקהל בדברי התעוררות. כמו כן נשאו דברים רב שכונת נוף כנרת פוריה הרה"ג ר' אשר ברסלויער, והגה"ח ר' משה חשין, בנו של בעל ההילולא שעל שמו קרויה הקהילה, שסיפר בהתרגשות על עשרות המשפחות שכבר קבעו את מושבן במקום ועשרות נוספות שנערכות להצטרף בקרוב.

