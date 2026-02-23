ישראלית כבת 70 נהרגה בתאונת דרכים בניו זילנד

חשד לפגע וברח: תיירת ישראלית כבת 70 נהרגה היום (שני) בתאונת דרכים שאירעה בעיירה טה אנאו בניו זילנד.

המשטרה המקומית עדכנה כי התאונה אירעה ליד מרכז מסחרי בעיירה. התיירת יצאה מרכב וחצתה במעבר חציה ורכב פגע בה, ולאחר מכן נהג הרכב עזב את הזירה.

במשטרה ביקשו את עזרת הציבור ממי שהיה עד ראיה לתאונה או שיש לו תיעודים של רגע התאונה או לפניה.

ממשרד החוץ נמסר: "קונסולית ישראל בניו זילנד ומשרד החוץ נמצאים בקשר עם משפחתה של הישראלית שנהרגה בתאונת דרכים בניו זילנד, ומעניקים להם ליווי וסיוע בשעתם הקשה".

במוקד היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א התקבל הדיווח על אזרחית ישראלית שנהרגה בתאונה. מיד עם קבלת ההודעה, החלה היחידה הבינלאומית לפעול מול הרשויות המקומיות והגורמים הדיפלומטיים, בשיתוף משרד החוץ, להסדרת ההליכים הנדרשים ולהבאת גופתה לקבורה בישראל בהקדם האפשרי.

שליח חב"ד במקום, הרב אברהם רוזנברג, מסייע למשפחה ופועל בתיאום עם היחידה הבינלאומית והרשויות המקומיות.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק"א, אמר: "מדובר באירוע קשה מאוד, בני הזוג ירדו מהרכב בדרכם לעלות על אונייה. המנוחה שבה לחניון להביא את הטלפון הנייד מהרכב, ובמהלך שהותה בחניון נפגעה מרכב שיצא מהמקום ונהרגה במקום. קמב"ץ זק"א מרחב לכיש יוסי לנדאו וצוות היחידה הבינלאומית של זק"א מלווים את בני המשפחה ופועלים מול כלל הגורמים בניו זילנד ובישראל כדי לזרז את השבתה לקבורה בארץ".