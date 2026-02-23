כיכר השבת
חשד לפגע וברח

ישראלית כבת 70 נהרגה בתאונת דרכים בניו זילנד

תיירת ישראלית כבת 70 נהרגה בתאונת דרכים שאירעה בעיירה טה אנאו בניו זילנד | היא נפגעה בעת שחצתה את הכביש במעבר חצייה | נהג הרכב עזב את זירת התאונה והמשטרה המקומית מחפשת אחריו (בעולם)

טה אנאו (צילום: מאת Tim Burgess - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0)

חשד לפגע וברח: תיירת ישראלית כבת 70 נהרגה היום (שני) ב שאירעה בעיירה טה אנאו בניו זילנד.

המשטרה המקומית עדכנה כי התאונה אירעה ליד מרכז מסחרי בעיירה. התיירת יצאה מרכב וחצתה במעבר חציה ורכב פגע בה, ולאחר מכן נהג הרכב עזב את הזירה.

במשטרה ביקשו את עזרת הציבור ממי שהיה עד ראיה לתאונה או שיש לו תיעודים של רגע התאונה או לפניה.

ממשרד החוץ נמסר: "קונסולית ישראל בניו זילנד ומשרד החוץ נמצאים בקשר עם משפחתה של הישראלית שנהרגה בתאונת דרכים בניו זילנד, ומעניקים להם ליווי וסיוע בשעתם הקשה".

במוקד היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א התקבל הדיווח על אזרחית ישראלית שנהרגה בתאונה. מיד עם קבלת ההודעה, החלה היחידה הבינלאומית לפעול מול הרשויות המקומיות והגורמים הדיפלומטיים, בשיתוף משרד החוץ, להסדרת ההליכים הנדרשים ולהבאת גופתה לקבורה בישראל בהקדם האפשרי.

שליח חב"ד במקום, הרב אברהם רוזנברג, מסייע למשפחה ופועל בתיאום עם היחידה הבינלאומית והרשויות המקומיות.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק"א, אמר: "מדובר באירוע קשה מאוד, בני הזוג ירדו מהרכב בדרכם לעלות על אונייה. המנוחה שבה לחניון להביא את הטלפון הנייד מהרכב, ובמהלך שהותה בחניון נפגעה מרכב שיצא מהמקום ונהרגה במקום. קמב"ץ זק"א מרחב לכיש יוסי לנדאו וצוות היחידה הבינלאומית של זק"א מלווים את בני המשפחה ופועלים מול כלל הגורמים בניו זילנד ובישראל כדי לזרז את השבתה לקבורה בארץ".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר