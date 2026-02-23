נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ מחדש היום (שני) דברים חריפים במיוחד שכתב הפובליציסט והעיתונאי השמרן מארק לוין נגד עסקה עם איראן.

הפוסט המלא:

"מה אם נקבל את העסקה הכי טובה אי פעם מאיראן? הם יוותרו על הגרעין שלהם. הם יוותרו על הטילים הבליסטיים שלהם. הם יהפכו לאנשים טובים. לא עוד טרור. זה נכון. הם הולכים לדחות את האידיאולוגיה האסלאמית שלהם מהמאה השביעית, שהם השתמשו בה כדי לחנך אחרים, שהם מטיפים לה כל יום. זה נכון. חומייני יהפוך למהטמה גנדי והעולם יהיה שלום לנצח. כן. נחתום על העסקה הזאת. בטח. נחתום עליה. עכשיו, למה שהם יחתמו על עסקה כזו? מה אם זו העסקה הטובה ביותר אי פעם? למה שהם יחתמו עליה?

אתם מבינים, הבעיה היא, גבירותיי ורבותיי, שזה לא עניין של עסקה, משא ומתן, או דיפלומטיה, או משחק של הדבר הזה.

חומייני, הנאצים האסלאמיסטים, אמרו לנו מה הם הולכים לעשות, והם מאמינים שזה בהנחיית א-לוהים. והם טבחו עשרות אלפי בני עמם בשבועות האחרונים, במהלך השנים, כדי לקדם את האג'נדה הזו.

האם לדעתכם חתימה על הסכם תעצור משהו? האם לדעתכם הם הולכים לכבד את ההסכם? הבעיה אינה האם אנחנו מנהלים משא ומתן. השאלה היא למה אנחנו מנהלים משא ומתן? השאלה היא למה אנחנו חושבים שעסקה כלשהי תשמור על האנשים האלה תחת שליטה? היא לא.

עכשיו, אולי באופן זמני הם ייסוגו, בדיוק מה שצפון קוריאה עשתה. אה, הם נסוגו. הם נסוגו לכמה שנים ופתאום, היי. נחשו מה? יש לנו כמה טילים גרעיניים. הם ישחקו את המשחק הזה. הם מסתכלים על פוטנציאל ארוך. וגם אם הם ייסוגו במהלך נשיאותו של טראמפ, זה עוד שלוש שנים.

מה אחרי זה? מה אם נקבל את ביידן או את אובמה? או מה אם נקבל רפובליקני חלש? הנשיא היחיד שבאמת נוקט פעולה תקיפה נגד איראן הוא הנשיא של היום, דונלד טראמפ. מה קורה כשהוא עוזב?

גבירותיי ורבותיי, איננו יכולים, כדורנו, להשאיר לדור הבא, לילדינו ולנכדינו, להתמודד עם זה. עלינו להתמודד עם זה. אחרת יהיו להם עשרות אלפי טילים בליסטיים. יהיו להם עשרות ראשי נפץ גרעיניים, והם יוכלו להגיע לארצנו. ומכיוון שהם היו מוכנים לטבוח בעמם בעשרות אלפים, כדאי שתאמינו שהם ישתמשו בראשי הנפץ הגרעיניים האלה נגד ילדינו ונכדינו.

הם חלשים מאי פעם. הם לא יהיו חלשים כל כך שוב לעולם, והם לא מקיימים הסכמים. כאשר פרשנו מעסקת אובמה ב-2018, הם החלו מיד להפר את העסקה שעדיין הייתה בתוקף עם אירופה. הפרות שיטתיות. איראן צמצמה במכוון את עמידתה בהסכם באופן מדורג, מה שהוביל להפרות מרובות ומתמשכות ולא לאירוע בודד. רמות העשרה. איראן הגדילה את העשרת האורניום שלה ל-60%, גבוה משמעותית ממגבלת 3.67% שנקבעה בהסכם.

מגבלות מלאי. עד סוף 2019, איראן הפרה את מגבלת 300 הקילוגרם על אורניום מועשר, ובהמשך חרגה מהמלאי המותר פי 30. שימוש בצנטריפוגות. איראן התקינה והפעילה צנטריפוגות מתקדמות האסורות על פי העסקה. השעיות ניטור. מאז פברואר 2021, איראן הגבילה את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית של האו"ם מלפקח באופן מלא על מתקניה הגרעיניים.

אתם חושבים ששליחים שלנו או שליחים של מישהו אחר או חתימה על הסכם ישנו את הלך הרוח של משטר טרור שטובח בעמו ברגע זה, שכבר מנסה לבנות נשק גרעיני חדש? חתמנו ​​על מסמך, שלום בזמננו? לא.

הבעיה אינה משא ומתן. הבעיה אינה שהם לא יסכימו לזה או לזה, או שאנחנו יכולים להשיג את העסקה הטובה ביותר בהיסטוריה של העולם. הבעיה היא הם. המערב צריך להבין עם מה אנחנו מתמודדים. במשך ארבעים ושבע שנים. אני לא יודע מה זה יידרש, אבל אנחנו צריכים להבין עם מה אנחנו מתמודדים. צריך לחסל את המשטר הזה כדי להציל את ילדינו ונכדינו מההתמודדות."

כאמור, נשיא ארה"ב צייץ מחדש את הדברים, מה שמחזק את ההשערה כי דעתו נוטה לתקיפה.