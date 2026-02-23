כיכר השבת
תושבי הצפון

השב"כ חשף חוליית מחבלים ישראלית שתכננה פיגוע ירי רצחני בכרמיאל

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל סיכלו חוליה של מספר מחבלים, תושבי הצפון, שתכננה לבצע פיגוע ירי רצחני נגד חיילים בעיר כרמיאל (חדשות)

2תגובות
המעצר של החשודים בידי לוחמי המשמר הלאומי
המעצר של החשודים בידי לוחמי המשמר הלאומי| צילום: צילום: דוברות המשטרה
המעצר של החשודים בידי לוחמי המשמר הלאומי (צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ו נעצרו לחקירה ארבעה אזרחים ישראלים תושבי הצפון - אחמד סרחאן, בן 19, מוחמד חליל, בן 18 ועוד שני קטינים נוספים, בחשד לקידום פעילות ביטחונית.

במסגרת חקירתם בשב"כ ובמשטרת מחוז צפון, עלה כי המעורבים קשרו קשר לצורך כוונה לבצע בעיר כרמיאל כנגד חיילים, חלקם אף התאמנו וקיבלו הדרכות לצורך מימוש הפיגוע.

בתום החקירה, הבוקר (שני) יוגשו כנגד הארבעה כתבי אישום על ידי פרקליטות מחוז חיפה.

סגן ניצב דוד שושני קצין אגף החקירות והמודיעין של מרחב גליל
סגן ניצב דוד שושני קצין אגף החקירות והמודיעין של מרחב גליל| צילום: צילום: דוברות המשטרה
סגן ניצב דוד שושני קצין אגף החקירות והמודיעין של מרחב גליל (צילום: דוברות המשטרה)

בשירות הביטחון הכללי הוסיפו כי "חקירת האירוע חשפה פעילות חמורה בה היו מעורבים תושבי הגליל, אזרחי מדינת ישראל, אשר קשרו קשר במטרה לממש פעילות ביטחונית חמורה נגד כוחות הביטחון".

בהודעה משותפת של שב"כ ומשטרה נאמר: "שב"כ ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות שיש בה כדי לסכן את ביטחון המדינה ואזרחיה, וימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול של פעילות מעין זו".

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

