בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והמשטרה נעצרו לחקירה ארבעה אזרחים ישראלים תושבי הצפון - אחמד סרחאן, בן 19, מוחמד חליל, בן 18 ועוד שני קטינים נוספים, בחשד לקידום פעילות ביטחונית.

במסגרת חקירתם בשב"כ ובמשטרת מחוז צפון, עלה כי המעורבים קשרו קשר לצורך כוונה לבצע פיגוע בעיר כרמיאל כנגד חיילים, חלקם אף התאמנו וקיבלו הדרכות לצורך מימוש הפיגוע. בתום החקירה, הבוקר (שני) יוגשו כנגד הארבעה כתבי אישום על ידי פרקליטות מחוז חיפה.

בשירות הביטחון הכללי הוסיפו כי "חקירת האירוע חשפה פעילות חמורה בה היו מעורבים תושבי הגליל, אזרחי מדינת ישראל, אשר קשרו קשר במטרה לממש פעילות ביטחונית חמורה נגד כוחות הביטחון".

בהודעה משותפת של שב"כ ומשטרה נאמר: "שב"כ ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות שיש בה כדי לסכן את ביטחון המדינה ואזרחיה, וימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול של פעילות מעין זו".

