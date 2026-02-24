בעקבות מעצר בחורי ישיבות שנעצרו על ידי רשויות הצבא ב'עוון' לימוד תורה, הפוסק הבכיר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, כתב מכתב מיוחד לחזק את הבחורים.

בפתח המכתב כתב הרב זילברשטיין: "לבחורים היקרים שנתפסו לכלא בגלל לימוד תורה, ולכל הבחורים והוריהם שדואגים ולא יודעים מה יולד יום? במסכת ברכות (דף סא ע"ב) נאמר, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה, אמר ליה עקיבא אי אתה מתיירא מפני מלכות".

עוד נכתב במכתב: "אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים... אמר להם מפני מה אתם בורחים, אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם, אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם, אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות לא פקח אתה אלא טפש אתה, ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה. אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה "כי הוא חייך וארך ימיך", כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה. אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים, ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו, אמר לו פפוס מי הביאך לכאן? אמר ליה אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים".

"מי זה היה פפוס", כתב הרב: "אומר הגר"א שהוא היה מגדולי הדור, שהרי הוא קורא לרבי עקיבא, עקיבא דהיינו שהיה חבירו, ואם כן היה כאן ויכוח הלכתי, אם מותר למסור נפש בעבור הקהלת קהילות בשביל לימוד תורה, ולכאורה פפוס צודק הרי אסור למסור את הנפש רק על ג' עבירות, ולא על לימוד תורה ברבים".

לסיום כתב הרב: "וביאר בעל הברכת שמואל, שזה גם פפוס ידע שחייבים למסור את הנפש על לימוד תורה, ולמרות שאין דבר חביב לפני הקב"ה כרבי עקיבא וחבריו כשהם חיים בעולם הזה ולומדים תורה, אבל המשך לימוד התורה, זה קיום כל התורה, כי אם אין מלמדים את הגדיים אין תיישים, וזה ביטול כל התורה, וצריך למסור את הנפש על כך, וזה דבר פשוט".