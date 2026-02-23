חשש ממבוכה דיפלומטית בכנסת: כך מנסים למלא את המקומות הריקים

נרנדרה מודי, ראש ממשלת הודו, מהמנהיגים החשובים בעולם, צפוי לנחות בישראל ביום רביעי השבוע, ובמהלך ביקורו בארץ להתייצב לנאום במליאת הכנסת.

אלא שמתחת לפני השטח שורר חשש כבד מתקרית דיפלומטית בלתי נעימה במליאה, בשל איומי האופוזיציה להחרים את הישיבה בעקבות אי הזמנתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

הערב (שני) דווח בכאן חדשות כי הפמלייה המקדימה של מודי כבר הגיעו לארץ, וגורמים בפמלייה הביעו חוסר שביעות רצון מהמהומה סביב הנאום הצפוי.

לפי הדיווח, של מיכאל שמש, גורמים דיפלומטיים ששוחחו עם אנשי המשלחת ההודית חוששים מאפשרות לביטול הנאום המתוכנן בכנסת. עוד דווח כי לפי שעה ההכנות לנאום נמשכות כרגיל.

מוקדם יותר היום דיווח שמש כי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה פועל לאייש את המקומות הריקים במליאה באמצעות חברי כנסת לשעבר.

לימור לבנת, לשעבר מחברות הכנסת ושרות הליכוד, הגיבה לדיווח בציוץ ברשת X: "גם אני הוזמנתי לפתע לאירוע הזה לאחר שנים שלא הוזמנתי לאירועים חגיגיים במליאת הכנסת. תהיתי במה זכיתי. אבל השבתי מיד שאין שום סיכוי שאגיע כל עוד יו״ר הכנסת מחרים את כבוד נשיא בית המשפט העליון. לא זכיתי לתגובה".