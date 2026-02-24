ראשי הישיבות והכוללים קיבלו בימים אלו מכתב מ'ועד הישיבות' ובו שורת הנחיות לבחורים ואברכים לקראת חג הפורים ולאחריו חג הפסח ובין הזמנים - בהיעדר חוק גיוס, מצב שעלול להיות מסוכן עבור בני הישיבות ועמלי התורה.

בדבר יציאה לחו"ל בחודש אדר ולקראת חג הפסח, נכתב כי "ככל ולא יחול שינוי חקיקתי המסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות עד לימי בין הזמנים, מרבית התלמידים (מגיל 17 - 28.8] לא יוכלו לצאת מהארץ בחג הפסח הקרוב".

אלו שמבקשים בכל-זאת לצאת, "יפנו למשרדי וועד הישיבות כדי לברר את מצבם ובכך ימנעו עוגמת נפש מיותרת והסתבכות בביקורת הגבולות".

במכתב לראשי הישיבות וראשי הכוללים הם מדגישים כי "עקב השינויים התכופים במצבם של התלמידים, בדיקה שנערכת כעת אינה רלוונטית בהכרח למועדים עתידיים. על כן, יש לבצע את הבירור אך ורק כשבועיים לפני מועד הנסיעה".

בהמשך, כותבים בוועד הישיבות כי "נוכח המצב המורכב בו שרויים עמלי התורה יחי' בארה"ק, הננו פונים אליכם בבקשה להביא לידיעתם של תלמידי הישיבות והאברכים יחי' את חובת האחריות האישית המוטלת עליהם דווקא בתקופה זו - להקפיד ביותר על שמירת מעמדם כתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם בהתאם לדרישת החוק שבטל.

"כידוע, מאז פקיעת חוק הגיוס, כלל תלמידי הישיבות והאברכים נמצאים כיום ללא מעמד מוסדר מול רשויות הביטחון, ומשכך יש המקלים ראש בחובת השמירה על כללי יסוד העומדים בבסיס קביעת מעמדם של תלמידי הישיבות יחי', ולא היא! הדבר ברור וחד משמעי, שככל ובעז"ה יחוקק החוק ויוסדר מעמדם של הנ"ל כמדקדמת דנא, ייבחן עמידתם של התלמידים באותם כללי יסוד ועל פי זה ייקבע מעמדם".

בעקבת כך, מציגים בוועד את הנקודות שיש להנחות את התלמידים להקפיד עליהם ללא שינוי גם בתקופה זו:

שמירה על רצף לימודים - "על פי חוות דעת משפטית, יש להקפיד הקפדה יתרה על רצף הלימודים כבעבר. תנאי יסוד זה עומד בבסיס הזכאות למעמד יתורתו אומנותו'. יש להבהיר לתלמידים, כי כל סטייה מכללי היסוד שהיו נהוגים מאז ומעולם, כגון עיסוקים נוספים מלבד עסק התורה הק' במסגרת הישיבה, או יציאה לחו"ל מעבר למסגרת הזמן שהותר בעבר, עלולים לגרום ח"ו לקשיים משמעותיים ואף בלתי הפיכים.

"יודגש, כי גם תלמידי הישיבות הק' ש'תורתם אומנותם', חייבים לשמור מכל משמר שלא יהי' חשש או פתחון פה לאי מי להחשיבם כעוסקים בעיסוק נוסף, וד"ל".

כפי שדיווחנו מוקדם יותר ב'כיכר השבת', בבוקר שאחרי ההפסד הצורב של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לאחר שהקואליציה דחתה את צו המע"מ של סמוטריץ', בכירים בסיעות החרדיות מודאגים כי מדובר בפרומו לקראת ההצבעה על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

לדברי בכיר ב'יהדות התורה': "המפלה של נתניהו בצו המע"מ צריכה ללמד אותנו לאן אנחנו צועדים בסוגיית הגיוס, נתניהו איבד שליטה על הקואליציה בכלל ועל סיעת 'הליכוד' בפרט".

הבכיר הוסיף: "אנחנו בשנת בחירות ופריימריז, נתניהו מצהיר שיהיה רוב לחוק הגיוס אבל עד כה במשך שלוש שנים לא הגענו לשלב ההוכחה, הוא לא היה צריך להוכיח שאכן יש רוב לחוק וכנראה שנגיע למבחן הזה וספק אם הוא יעמוד בו".

חבר כנסת בש"ס הוסיף: "חברי הכנסת של הליכוד הרימו את הראש, עומדים על דעתם ולא חוששים, מי שרוצים להיבחר שוב בפריימריז ומי שיודעים שאין להם מה להפסיד ובכל מקרה הם לא ימשיכו לכנסת הבאה, זו התקופה הכי מסוכנת לחקיקה מורכבת כדוגמת חוק הגיוס, אנחנו באירוע לא פשוט".