"טראמפ פשוט מתפרק": האבחון המפתיע של הרב פלוצניק,  והקשר ל"אמונות יסוד"

הרב דניאל פלוצניק חושף גישה מרתקת למצוינות, דרך הבנת ה"תפיסות" שמנהלות אותנו |שיטת שלושת השלבים להעברת ביקורת, שלמד החת"ם סופר מתוך הפרשה | הרב משה רבי על התארגנות נבונה של סבא וסבתא לביקור הנכדים | השכן שהזיק - להבליג או לדרוש פיצוי | כלכלת המשפחה - מה עושים כשלכל אחד מבני הזוג יש תפיסה שונה של המושג 'כסף' | פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו  (חיים באיז"י)

חיים באיז"י עם הרב אסף רצון
חיים באיז"י עם הרב אסף רצון| צילום: צילום: כיכר השבת
חיים באיז"י עם הרב אסף רצון (צילום: כיכר השבת)

הרב דניאל פלוצניק חושף גישה מרתקת למצוינות - דרך הבנת ה"תפיסות" שמנהלות אותנו. בראיון עומק הוא מסביר כיצד אירועי ילדות שעברנו, הופכים לאמונות יסוד שמעצבות את כל חיינו. וזה לא רק 'האנשים הקטנים', הוא אומר, דונלד טראמפ הוא דוגמה טובה לאדם, שהגיע לכל מה שהוא הגיע, כי הוא מונע מתוך צורך עמוק להוכיח את ערכו. הרב פלוצניק מציע שיטה מעשית לשחרור המוח על ידי תכנות מחדש ב-90 יום, במטרה להפוך את הראייה החיובית לאוטומטית, וכך לפנות משאבים שיש לנו, כדי להגיע להישגים יוצאי דופן.

הארה מ - בספר 'המסורה' נכתב כי המילה "ואתה" מופיעה 4 פעמים בפרשה שלנו. החת"ם סופר למד מכך שיטה עוצמתית להעברת ביקורת.

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על זוג, שכל אחד מהם מתייחס לשימוש בכסף בצורה שונה. איך מגשרים על הפער?

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כשמגלים שהשכן החזיר לנו את החפץ שהשאלנו לו, בתוספת שריטה קטנה בצד, ולא אמר כלום? וכמובן, שאלה חדשה.

פרק חדש של  - צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, אבי לודמיר

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג

