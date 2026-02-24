חיים באיז"י עם הרב אסף רצון - צילום: כיכר השבת חיים באיז"י עם הרב אסף רצון | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 30:00 חיים באיז"י עם הרב אסף רצון ( צילום: כיכר השבת )

הרב דניאל פלוצניק חושף גישה מרתקת למצוינות - דרך הבנת ה"תפיסות" שמנהלות אותנו. בראיון עומק הוא מסביר כיצד אירועי ילדות שעברנו, הופכים לאמונות יסוד שמעצבות את כל חיינו. וזה לא רק 'האנשים הקטנים', הוא אומר, דונלד טראמפ הוא דוגמה טובה לאדם, שהגיע לכל מה שהוא הגיע, כי הוא מונע מתוך צורך עמוק להוכיח את ערכו. הרב פלוצניק מציע שיטה מעשית לשחרור המוח על ידי תכנות מחדש ב-90 יום, במטרה להפוך את הראייה החיובית לאוטומטית, וכך לפנות משאבים שיש לנו, כדי להגיע להישגים יוצאי דופן.