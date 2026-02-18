כיכר השבת
המגיד בקריאה מטלטלת: הכאב שקברת בילדות הורס לך היום את הנישואין 

בשיעור לפרשת תרומה, המגיד הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון לוקח אותנו למסע אל תוך קודש הקודשים של הנפש דרך פרשת תרומה וסוגיה מרתקת במסכת סנהדרין | שיעור מיוחד ההמביט לעומק הפסיכולוגי של הנפש (יהדות)

למה אנחנו מרגישים לבד בתוך הבית שלנו? רבים מאיתנו בונים "בית נאמן בישראל", אבל בתוך הכתלים מרגישים בדידות, ניכור ואכזבה. מוצאים את עצמנו רבים על דברים קטנים ומתפוצצים מכל "טריגר" שטותי.

בשיעור לפרשת תרומה, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון לוקח אותנו למסע אל תוך קודש הקודשים של הנפש דרך פרשת תרומה וסוגיה מרתקת במסכת סנהדרין.

דרך תורה מופלאה של רבי לוי יצחק שניאורסון זי"ע - אביו של הרבי מליובאוויטש - הרב ג'ייקובסון מסביר את שתי רמות החיבור בזוגיות: דעת עליון ודעת תחתון. הוא מסביר למה המחסום האמיתי בזוגיות לא נמצא במודעות הגלויה אלא בתת-ההכרה - בכאבים שקברנו שם בילדות ושממשיכים לשלוט בנו היום.

שיעור המביט לעומק הפסיכולוגי של הנפש, במשקפי פנימיות התורה, ומעניק כלים להבין מה באמת קורה בינינו - ולרפא מהשורש.

