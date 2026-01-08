פאחרי חטיב, הוא נהג האוטובוס שדרס את הנער יוסף אייזנטל, במהלך עצרת הענק נגד הגיוס שהתקיימה בירושלים, בדיון שהתקיים היום בבית המשפט, השופט החליט לשחררו למעצר בית.

הנהג פארחי חטיב, הגיע לדיון כשהוא לבוש במדים של אסיר ביטחוני, כאשר פרקליטו תהה מדוע הוא לבוש כך - אחרי שהמשטרה הורידה את סעיף הרצח, נציגי שב"ס שהשתתפו בדיון השיב, כי אלו המדים שהיו.

כזכור נהג האוטובוס, הגיש באמצעות סנגורו ערר לבית המשפט המחוזי בירושלים על הארכת מעצרו. ״בית משפט קמא טעה שהאריך את מעצרו״, נטען.

הערעור הגיע על רקע החלטת בית משפט השלום בירושלים שהורה על הארכת מעצרו של החשוד ב- 9 ימים, עד לתאריך 15.1, זאת לצורך המשך מיצוי פעולות החקירה ובחינת כלל נסיבות המקרה ובמטרה להגיע לחקר האמת. "חקירת המשטרה עודנה נמשכת", נמסר מהדוברות.

כזכור, יוסף ז"ל, נלכד תחת גלגלי האוטובוס שפתח בנסיעה לעבר עשרות מפגינים שחסמו את דרכו, ונגרר לאורך מאות מטרים - עד לעצירת האוטובוס ברחוב אהל יהושע - ומותו נקבע במקום.

במהלך הדיון שהתקיים אתמול בבית המשפט, פרקליטו של הנהג ממזרח ירושלים, ניסה להתגונן ושאל למה אין גם עצורים חרדים. השופטת מיהרה להגיב לו: "אתה אומר שהוא לא ראה אותם? (כשהציגה את התיעוד מהמשטרה) היו 20 ילדים מולו, הרי הוא ראה שהרבה צעירים צובאים על הדלתות".

השופטת אף הבהירה: "רואים היטב בסרטון כי נהג האוטובוס סוגר את מחיצת הזכוכית ואז עולים צעירים חרדים בועטים במחיצה ואף אחד מהם יורק על הנהג שפתח בשעטה כשהצעיר נופל מהאוטובוס ושאר הצעירים נהדפים לצדדים".

השופטת הוסיפה: "הסנגור אומר שהנהג חש מאוים ואני מאמינה לו במיוחד שהוא גם התקשר למשטרה, אך יחד עם זאת אני לא חושבת שנהיגה מהירה אל תוך ההמון היא אופציה מתאימה, הקורבן היחיד פה בסיפור הוא המנוח ולא הנהג, זה ממש לא מדובר פה על תיק פוליטי".

נציגת המשטרה הוסיפה על דברי השופטת ואמרה: "יש פה עילת מסוכנות גבוהה מאוד, מדובר בעבירה נועזת של לדהור לעבר ההמון ולכן אנחנו צריכים פעולות חקירה נוספות ללמוד על המסוכנות הגבוהה, זה שהורדנו את סעיף הרצח לא אומר שהחשד לא התחזק".

כאמור בבית המשפט המחוזי נערך היום דיון על הערער שהגיש נהג האוטובוס באמצעות פרקליטו, בית המשפט קיבל את הערעור ושחרר את הנהג למעצר בית.

השופטת שקיבלה את ערעורו של הנהג, נימקה את החלטתה בכך שהנהג היה תחת סיכון וטרם ברור, האם הוא היה מודע שיוסף אייזנטל ז"ל נתלה על האוטובוס והוא המשיך את הנסיעה בכוונה; "אין מסוכנות בעיניי על הנהג והוא גם משתף פעולה עם החקירה".

"הוא נתן גרסה מלאה", הבהירה שופטת המחוזי תמר בר: "ונתן מענה מלא לשאלות שהוצגו לו, כך שלא מסתבר שהגרסה שהוא נשתן תשונה לנוכח מידע שיגיע לידיעתו מעתה - זה קלוש וספק אם ניתן לומר כי יש חשש מפני שיבוש בהמשך חקירתו".