חברי מועצת גדולי התורה מרנן האדמו"רים, יתכנסו בשעה הקרובה באולם "בית מלכה" המרכזי בירושלים, לראשונה יש מגבירי קול (רמקולים) על השולחן. האולם יהיה ריק, כל הגבאים והעסקנים יעמדו מחוץ לאולם.

'כיכר השבת' עם כל הפרטים וסדר ההתרחשויות 21:04 ח"כ גולדקנופף נשאלה בכניסה לכינוס מה יהיה והודיע: "מה שגדולי הדור יחליטו"

האדמו"ר מויזניץ בכניסה ( צילום: באדיבות )

20:55: האדמורי"ם מויז'ניץ וצאנז כבר הגיעו למתחם הכינוס

20:50: דריכות אחרונה לקראת הגעתם של האדמו"רים לכינוס

שולחן הכינוס ( צילום: באדיבות המצלם )

20:40 לקראת כינוס המועצת, המזכיר הרב יעקב ולצר נכנס כעת אל האדמו"ר מבעלזא

כינוס מועצת גדולי התורה במושב אורה ( צילום: שוקי לרר )

עיני כולם נשואות הערב לעיה"ק ירושלים, שם תתכנס לישיבה מכרעת הערב בשעה 21:00 "מועצת גדולי התורה" של אגודת ישראל להכרעה דרמטית על חוק הגיוס. באם יוחלט להצביע נגד, מדובר ככל הנראה בסוף מוחלט למתווה הגיוס של יו"ר ועדת חוץ ובטחון ח"כ בועז ביסמוט.

בסיעת יהדות התורה יש ארבעה חברים לאגודת ישראל: חברי הכנסת מאיר פרוש, יצחק גולדקנופף, ישראל אייכלר ויעקב טסלר. אם הארבעה יצביעו נגד החוק ויצטרפו לארבעת חברי הכנסת הנוספים בקואליציה שהודיעו כי יצביעו נגד החוק (השר אופיר סופר, יולי אדלשטיין, שרן השכל ודן אילוז), יהיו לנתניהו רק 60 תומכים בחוק, והוא עשוי שלא לעבור.

בתחילה תוכנן הכינוס להיערך במושב אורה, בבית האכסניה של האדמו"ר מויז'ניץ, אולם הבוקר הוחלט על שינוי במיקום.

בשל כובד המשקל של הסוגיה המונחת על הפרק, והצורך במקום שיאפשר דיון נרחב בהשתתפות כלל חברי המועצת, הוחלט להעביר את הכינוס לאולם "בית מלכה" המרכזי בירושלים.

בדיונים צפויים להשתתף; האדמו"רים חברי המועצת: האדמו"ר מגור, האדמו"ר מויז'ניץ, האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר מסלונים, האדמו"ר מצאנז, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, האדמו"ר מבאיאן, האדמו"ר ממודז'יץ.

מי שיעדר מהכינוס הוא האדמו"ר מביאלה, שהמריא למסע בקרב חסידיו בארה"ב. בגזרה הפוליטית, ח"כ יעקב טסלר שוהה אף הוא בחו"ל לרגל שמחה משפחתית ולא יהיה נוכח בבירה בעת הדיונים.

גורמים המקורבים למועצת מציינים כי האדמו"רים ידונו בפרטי המתווים המוצעים, כשקו המנחה הוא הגנה בלתי מתפשרת על מעמדם של בני הישיבות והבטחת המשכיותו של עולם התורה ללא מכסות או ויתורים עקרוניים.