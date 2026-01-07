כיכר השבת
אשרי עין ראתה

ריקוד של התעלות: ראש הישיבה חנך את היכל 'ישיבת הגרי"ש' בשכונת רמות

המונים נטלו חלק במעמד חנוכת הבית להיכל בית המדרש החדש של ישיבת 'הגרי"ש לצעירים' שע"י מוסדות 'הר"ן' בשכונת רמות בירושלים • ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו הטריח את עצמו להשתתף במעמד ונשא דברים בשבח הישיבה • בשיאו של המעמד פצח ראש הישיבה בריקוד קודש נלהב לעיני התלמידים (עולם הישובת)

הגר"ד לנדו בחנוכת הבית לישיבת הר"ן (צילום: יהושע פרוכטר)

שכונת רמות בירושלים לבשה חג לרגל המעמד הכביר של חנוכת הבית להיכל בית המדרש החדש של ישיבת 'הגר"ש לצעירים', השייכת למוסדות 'הר"ן' בראשות הגאון רבי צבי וייספיש.

את המעמד פתח ראש הישיבה ומייסד המוסדות, הגאון רבי צבי וייספיש, אשר בקול נרגש נשא דברי שבח והודיה על הזכות לראות את ההיכל החדש עומד על תלו. בדבריו עמד על העמל הרב שהושקע בבניית המקום, מתוך מטרה להעניק לבחורי הישיבה את התנאים המיטביים לעלייה וצמיחה בתורה ויראת שמיים, כשהוא מקבל בברכה את פני האורחים רמי המעלה.

שיאו של המעמד נרשם עם הופעתו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, שהגיע במיוחד כדי לחזק את ידי המוסדות והבחורים. בדברים שנשא בפני הקהל, הרחיב ראש הישיבה במעלתם של בני הישיבות בדורנו, תוך שהוא מדגיש את חשיבות בניית היכלות של תורה כמעוז של אמת מול הרחוב הסוער.

מיד לאחר סיום דבריו, קם ראש הישיבה ממקומו ופצח בריקוד נלהב עם ראש הישיבה הגר"צ וייספיש. במשך דקות ארוכות לקול שירת "אשרי מי שעמלו בתורה", כשקהל מאות המשתתפים מקיף אותם במעגלים של שמחה והתרגשות.

המעמד ננעל באווירת רוממות יוצאת דופן, כאשר הבחורים והצוות הרוחני מציינים כי חנוכת הבית מעניקה להם עוז ותעצומות להמשך עמלה של תורה לאורך זמן החורף הבעל"ט.

