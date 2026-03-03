אחרי שישראל פינתה הבוקר במבצע מיוחד את אנשי השגרירות מאיחוד האמירויות, מדובאי ואבו דאבי, בחזרה לישראל, הערב (שלישי) דווח כי פינוי חלק מצוות הנציגויות באמירויות בא בעקבות ניסיונות איראניים לפגוע ספציפית בצוות הדיפלומטים במקום.

כפי שדיווחנו, ישראל פינתה במבצע מיוחד את אנשי השגרירות מאיחוד האמיריות, מדובאי ואבו דאבי, חזרה לישראל. הנציגים הישראלים ובני משפחותיהם שבו בטיסה מיוחדת שהמריאה הבוקר מדובאי וקבלה אישור מיוחד לנחות בנתב"ג על אף סגירת השדה לטיסות מסחריות.

על פי הדיווח בחדשות 12, סוכלו 2 ניסיונות של איראן לפגוע בשליחים ישראלים באיחוד האמירויות. זה מה שעומד ברקע ההחלטה על מבצע החילוץ הצבאי שנעשה בחשאי. מדובר בשני פיגועים שכבר בוצעו במטרה בניסיון לחסל את צוות הדיפלומטים.

גורם בכיר שצוטט בדיווח אמר כי היה ניסיון "ציד" ספציפי של הדיפלומטים הישראלים. הפיגועים כבר יצאו לפועל ונמנע אסון - פעמיים. בעקבות זאת גורמי הבטחון הנחו לפנות מיידית חלק מהצוות שאינו חיוני.

לפי הערכות באמירויות ישנם אלפי ישראלים חלקם תיירים שהטיסות שלהם בוטלו וחלקם ישראלים שגרים שם וישראלים עם אזרחויות זרות.