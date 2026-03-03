בעיצומה של המלחמה, כאשר החרב מונפת על צוואר עולם התורה, מגיעים דיווחים מזעזעים מכל עבר. בעיר התורה בני ברק, ברחוב חזון איש, נפתחה גינה ציבורית חדשה – מהלך שרבנים ועסקנים רבים רואים בו סכנה רוחנית חמורה. האם הנדנדות והמתקנים הם ניסיון מתוחכם להכניס תרבות יוון ללב ליבה של עיר התורה? האם הגינות הללו פותחות פתח לפריצות, להתרופפות הרוחנית ולזלזול בקדושת הרחובות? פשקווילים כבר מודבקים על הקירות: "לא לדרוך על קדושת הרחוב – הגינה היא סימן להתחלת הסוף!".

שערורייה כשרותית מטלטלת פורצת: מסעדה מפורסמת בעיר עברה הבוקר מבד"צ אשכנזי מבוסס (הרב רובין) לבד"צ ספרדי (הרב מחפוד). הסיבה הרשמית: עליית מחירי הבשר אצל הספק הקודם. אך רבים רואים בכך פגיעה אנושה במסורת הפסיקה, גזענות כלכלית ורדיפה מכוונת נגד מנהגי אבותינו. "תמורת בשר זול מוכנים לעקור את השורש?" – שואלים המבקרים ומגנים בכל תוקף את המהלך.

גם מעצרים מזעזעים ממשיכים להכות במגזר: שני בחורים מתמידים, בכירי עולם הישיבות – בן ציון לוי וישראל כהן – נעצרו הבוקר במקום צדדי בירושלים. על פי הדיווחים, הם היו מעורבים ב"קטטה קלה" לאחר שתיית בירה. האם זה מצדיק מעצר? האם המשטרה מחפשת דווקא בחורי ישיבה בברים? רבים רואים בכך גזענות נוראית ואנטישמיות מודרנית: "רק אותנו רודפים! בילוי תמים הפך לעילה למעצר נאצי של לומדי תורה!"

ולא רק זה – דיווחים על נפילת טילים בבני ברק עוררו סערה. סרטונים ותמונות של פצועים הופצו ברשת, אך גורמים רוחניים מבהירים: "פייק ניוז. בבני ברק לא נופלים טילים – זו סייעתא דשמיא. מה שנראה כנפילה הוא מחוץ לעירוב, ועובדים זרים. מי שנותן דגש על הנחיות במקום על הסייעתא דשמיא – מזלזל באמירת גדולי הדור!"

בנוסף, האם הגדרות נופלות? האם לימודי ליבה ואנגלית מובילים לירידה ביראת שמים? האם מקומות שמקפידים על איכות הסביבה מקפידים פחות על שמירת שבת? והאם הנכדים של מי ש"משנה טיפה מהמסורה" יתחתנו עם גויים?

החרב מונפת – אבל עולם התורה עומד. האם הגינה החדשה היא סמל להתחזקות או להתרופפות? האם שינויי השגחה הם גזירות שמד כלכליות? האם המעצרים הם התחלת הסוף?

הציבור החרדי ממשיך להתבונן בזעזוע – והשאלה נשארת: עד מתי ניתן להמשיך ולהקצין את הדיווחים כדי להוכיח נקודה השקפתית?

