אין חג משפחתי וקליל כמו חג החנוכה: ערבי לביבות, מסיבות חנוכה ומפגשים משפחתיים אצל הסבא והסבתא | אך ישנם רבים שדווקא הזמן הזה קשה להם עד בלתי אפשרי; במשפחות שבהם נפטר האב או האם בטרם עת, צף ועולה הרִיק והחיסרון מורגש | בראיון מטלטל ומצמרר ל'כיכר השבת', חושף חיים, אלמן ואב שכול, את הכאב והזעקה של האלמנים הזוכים להתעלמות מההתמודדות המלווה אותם שעה שעה, והעול המוטל על כתפיהם, בזמן שעיקר היחס מופנה ליתומים מאב והאלמנות | זעקה (חרדים)
מצבו של דניאל ויפליך, שנפצע בשבוע שעבר באורח אנוש מפגיעת פצצת מרגמה שנורתה מרצועת עזה, הולך ומידרדר ● "אנו מתפללים ובכוח האמונה ממשיכים. אנחנו מבקשים מכולם להתפלל, זה מה שנותר לעשות", אומר היום אביו, איציק זיסליך ● גם גולשי "כיכר השבת" מצטרפים לתפילות
בבית-הכנסת "היכל יצחק" במודיעין עלית נערכה אתמול עצרת תפילה, בשל הבצורת הקשה. בשעות הערב גדשו מאות ילדים את בית הכנסת. המרא דאתרא הגר"מ קסלר פתח בדברים וקרא לקהל להתעורר בתשובה. לאחר מכן ניגש אל עמוד התפילה ופתח בקריאת מזמורי תהילים. צפו בתמונות מאמש
רגע לפני מחאת הענק ביפו נגד חילולי הקברים, נערכה עצרת תפילה וזעקה בכיכר השבת. 14 אוטובוסים גדושים באברכים יצאו משם בתום העצרת. היעד: אתר הבנייה בעיר יפו. ב"העדה החרדית" ביקשו להדגיש כי שימוש באלימות במהלך ההפגנות אסורה מכל וכל. צפו במאות המוחים, הבוקר (חרדים)