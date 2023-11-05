מטלטל, היסטורי, לא נתפס, חסר תקדים, רעידת אדמה, דרמת ענק, הלם ותדהמה, זעזוע עמוק, שובר שתיקה, נטול כפפות | לכבוד פורים - מהדורה מיוחדת של התוכנית "דבר ראשון" עם חשיפות מטלטלות שכל חרדי חייב לדעת ולנייעס | מההשקפה הישרה ועד דעת בעלי הבתים ואפילו תחקיר בלעדי קשה לצפייה (דבר ראשון)
בעקבות המתקפה החמורה של דיין 'העדה החרדית' הרב יהושוע רוזנברגר נגן מרן הגראי"ל שטיינמן, מתגבשת יוזמה להחרים את מוצרי 'העדה' באם לא תהיה התנצלות. "לא ייתכן שחבר מכובד בבית הדין של 'העדה' יפער את פיו כנגד מנהיג הדור והדבר יעבור בשקט", אומר אחד היוזמים (חרדים)
הלם ותדהמה: הרב יהושע רוזנברגר, חבר בד"ץ 'העדה החרדית', יוצא במסע האשמות נגד מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן. לדבריו, מרן הגראי"ל שטיינמן "משתיק" כביכול ראשי ישיבות שהביעו רצון לפעול כנגד גיוס בני ישיבות. בדבריו, לא היסס הרב רוזנברגר לכנות את הגראי"ל בתיאורים קשים ביותר (חרדים)
ראשוני מתפללי בית הכנסת "ישורון" בבני ברק נדהמו אמש לגלות את בית הכנסת וארון הקודש פרוצים. מתוכו, נגנבו 12 ספרי תורה. "המחזה היה מזעזע", מספרים המתפללים. "ליד ארון הקודש, על הרצפה, הושלכו נרתיקי ספרי התורה". המשטרה הקימה צוות חקירה מיוחד (חרדים)